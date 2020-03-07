Подготовка Косторной, детство Загитовой и материнство Ильиных: о чём говорят в мире фигурного катания за неделю до ЧМ

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная поделилась в сети видеофрагментом своей тренировки. Золотая медалистка Пхёнчхана Алина Загитова показала, как одевалась в детстве. Олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных рассказала, что в январе у них с артистом балета Сергеем Полуниным родился ребёнок. О том, что происходит в мире фигурного катания, — в материале RT.

«Медленно ползём в Канаду»

До чемпионата мира — главного события сезона в мире фигурного катания — остаётся чуть больше недели. Подготовительный процесс подходит к концу, и многие спортсмены уже выехали в канадский Монреаль, чтобы обжиться в новых условиях и, что немаловажно, привыкнуть к разнице часовых поясов.

Не отстают от коллег и главные фаворитки предстоящего турнира — ученицы Этери Тутберидзе. Новоиспечённая чемпионка Европы Алёна Косторная поделилась со своими подписчиками в Instagram фрагментом тренировки в тренажёрном зале ледового дворца «Хрустальный».

«Медленно ползём в Канаду», — подписала видео Косторная.

Абсолютное доминирование россиянок в нынешнем сезоне оказывает на них влияние. Отечественные фигуристки постоянно находятся в центре внимания, а на каждом старте от них ожидают самых высоких результатов. Однако современные тенденции таковы, что редко кому удаётся задержаться на вершине на протяжения длительного времени. Сравнивая различные эпохи фигурного катания, канадский специалист Брайан Орсер отметил, что это необходимо сделать ученицам Тутберидзе.

Также по теме В штатном режиме: как дети российских фигуристов прокладывают путь в сборную США На чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине вся мужская сборная США оказалась составлена из детей бывших...

«Они прекрасны, они великолепные спортсменки — нам надо успеть узнать их получше. Хочется видеть их развитие — и не только в плане того, какой четверной они освоили. Интересно, как они будут раскрывать программы, как будут работать над движениями, над тем, что хотят сказать своей аудитории, зрителям. А это приходит только с опытом. Неважно, в какой сфере — будь ты певец или актёр, тебе нужно иметь что-то в душе, чем ты будешь делиться с публикой», — цитирует Орсера Sports.ru.

Что касается его ученицы Евгении Медведевой, то она продолжает подготовку к сезону-2020/21. По словам специалиста, двукратная чемпионка мира уже вернулась на каток и приступила к разработке программы вместе с тренером Ше-Линн Бурн и хореографом Джеффом Баттлом.

При этом Орсер заявил, что его подопечная «немного упала духом».

«Понимаете, у нас сейчас есть ребята, которые готовятся к чемпионату мира, и она не в их числе. Хотя она этого заслуживает, потому что она отличная фигуристка. Да, она не едет туда из-за всей этой ситуации с поломанным коньком на чемпионате России. Это честно, никаких вопросов, жаловаться тут не на что, с коньком тогда вышла неудача», — пояснил Орсер.

В нынешнем сезоне дела Медведевой действительно идут не так хорошо, как этого хотелось бы её поклонникам. На этапах Гран-при в Канаде и России она заняла пятое и второе места соответственно и не сумела выйти в финал. На чемпионате страны фигуристка была вынуждена сняться после короткой программы из-за проблем с коньками, в результате чего не отобралась в национальную команду на следующие международные турниры.

«Я сосредоточен на работе с теми, кто едет на юношеский и взрослый чемпионаты мира, а у неё идут обычные тренировки, не приуроченные к какому-то важному событию. В такой ситуации сложно себя мотивировать, но она борец. Она выходит, тренируется вместе с другими ребятами, ничего не пропускает», — добавил Орсер.

Самые юные ученицы Тутберидзе сражаются за награды юниорского чемпионата мира в Таллине. После короткой программы первое место занимает Камила Валиева. На второй строчке расположилась представительница Южной Кореи Ли Хэ Ин, а тройку лидеров замыкает Дарья Усачёва. Ещё одна россиянка, Майя Хромых, пока пятая.

Несмотря на юный возраст, фигуристки уже успели обзавестись поклонниками. Так, некий американский болельщик передал Валиевой, Усачёвой и Хромых дорогостоящие портреты, выполненные на заказ. У него не было возможности лично преподнести подарки своим любимицам, и в Эстонию их привёз фотограф из России.

😍Дарья Усачева, Камила Валиева и Майя Хромых получили в подарок мегакрутые авторские портреты от американского болельщика.



Фанат сам приехать в Таллин не смог и попросил российского фотографа передать девушкам презенты.



📷 Денис Гладков (https://t.co/4JkOoSkiDK) pic.twitter.com/ik8AcYKL8P — Лесик Константин (@kostyalesik) March 5, 2020

«Советую хоть раз в жизни прокатиться по замёрзшему озеру»

Пока неизвестно, когда на лёд вернётся Алина Загитова, объявившая о приостановке карьеры в декабре прошлого года. Однако олимпийская чемпионка Пхёнчхана не ушла в тень и продолжает радовать поклонников своими фотографиями из обычной жизни.

«Я модная. А кого так же мама одевала?» — написала Загитова в Instagram.

Своей радостью поделилась олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Ильиных. Она рассказала в социальных сетях, что ещё в январе стала мамой. О её отношениях с артистом балета Сергеем Полуниным любителям фигурного катания было известно давно. Однако спортсменка никогда не официально не подтверждала слухи о своей беременности.

«16 января 2020 года — это дата, которая стала для меня самой важной в жизни! С тех пор в наших с Сергеем руках весь мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось! Всем мира, любви и добра», — написала Ильиных.

Недавно ставшая матерью в третий раз Ирина Слуцкая предпочитает активный отдых с семьёй. На днях она посетила озеро Байкал, исполнив свою заветную мечту. По словам двукратной чемпионки мира, путешествие длилось всего один день, однако запомнится ей на всю жизнь. Несмотря на столь короткий промежуток времени, экс-фигуристка успела оценить прелести катания на естественном льду.

«Я всем советую хоть раз в жизни прокатиться по замёрзшему озеру. Естественно, только если вы не из робкого десятка. Уверяю, эти эмоции на 100% оправдают ваши ожидания», — поделилась впечатлениями Слуцкая.

Большой фурор в Париже произвела супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская. В связи с эпидемией коронавируса медики рекомендуют носить в общественных местах специальные маски, и известный музыкальный продюсер подошла к этому вопросу креативно. На одном из модных показов она появилась в чёрной маске, украшенной искусственными цветами.

«Чёрная маска смотрелась ужасающе с моим весенним образом, и я приклеила три бумажные камеи Chanel (кто знает, тот поймёт) за 30 секунд, чтобы хоть как-то облагородить её перед выездом на шоу! Помимо того, что я собрала всех фотографов и восторженные похвалы от пары сотен иностранных фешен-гостей показа, я ещё всё-таки обезопасила себя и своё здоровье, которое, как известно, ни за какие деньги не купишь!» — рассказала Рудковская.