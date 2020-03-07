Шанаева и Нарижный завоевали бронзу юниорского ЧМ по фигурному катанию

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Россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный заняли третье место в соревнованиях танцевальных пар на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
Шанаева и Нарижный завоевали бронзу юниорского ЧМ по фигурному катанию
  • РИА Новости

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 175,17 балла — 70,03 за ритмический и 105,14 за произвольный танцы.

Победу одержали американцы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесников, набравшие 177,18 балла. Второе место заняли представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия — 176,19 балла.

Россияне Арина Ушакова и Максим Некрасов заняли четвёртое место (169,18), а Диана Дэвис и Глеб Смолкин — пятое (165,22).

Ранее сообщалось, что Андрей Мозалёв выиграл юниорский ЧМ.

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