Шанаева и Нарижный завоевали бронзу юниорского ЧМ по фигурному катанию

Россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный заняли третье место в соревнованиях танцевальных пар на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.

РИА Новости