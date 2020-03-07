Шанаева и Нарижный завоевали бронзу юниорского ЧМ по фигурному катанию
- РИА Новости
По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 175,17 балла — 70,03 за ритмический и 105,14 за произвольный танцы.
Победу одержали американцы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесников, набравшие 177,18 балла. Второе место заняли представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия — 176,19 балла.
Россияне Арина Ушакова и Максим Некрасов заняли четвёртое место (169,18), а Диана Дэвис и Глеб Смолкин — пятое (165,22).
Ранее сообщалось, что Андрей Мозалёв выиграл юниорский ЧМ.