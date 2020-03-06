Фигурист Мозалёв выиграл юниорский ЧМ

Российский фигурист Андрей Мозалёв стал победителем чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Таллине.

globallookpress.com

За два проката Мозалёв получил 245,09 балла, опередив японца Юму Кагияму (231,75). Третье место у ещё одного представителя России — Петра Гуменника. Ранее сообщалось, что фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ.