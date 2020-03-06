Фигурист Мозалёв выиграл юниорский ЧМ

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Российский фигурист Андрей Мозалёв стал победителем чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Таллине.
Фигурист Мозалёв выиграл юниорский ЧМ
  • globallookpress.com

За два проката Мозалёв получил 245,09 балла, опередив японца Юму Кагияму (231,75).

Третье место у ещё одного представителя России — Петра Гуменника. 

Ранее сообщалось, что фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ.

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