Фигурист Мозалёв выиграл юниорский ЧМ
Российский фигурист Андрей Мозалёв стал победителем чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Таллине.
- globallookpress.com
За два проката Мозалёв получил 245,09 балла, опередив японца Юму Кагияму (231,75).
Третье место у ещё одного представителя России — Петра Гуменника.
Ранее сообщалось, что фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ.
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