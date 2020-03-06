Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ

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Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

По итогам своего выступления Валиева набрала 74,92 балла.

Второе место занимает фигуристка из Южной Кореи Ли Хэ Ин — 70,08 балла. Россиянка Дарья Усачёва, набравшая 68,45 балла, — третья.

Ещё одна представительница России, Майя Хромых, — на пятом месте с 66,78 балла.

Произвольную программу фигуристки представят 7 марта.

Ранее сообщалось, что Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли ЧМ по фигурному катанию среди юниоров.

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