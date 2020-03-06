Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ
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- РИА Новости
По итогам своего выступления Валиева набрала 74,92 балла.
Второе место занимает фигуристка из Южной Кореи Ли Хэ Ин — 70,08 балла. Россиянка Дарья Усачёва, набравшая 68,45 балла, — третья.
Ещё одна представительница России, Майя Хромых, — на пятом месте с 66,78 балла.
Произвольную программу фигуристки представят 7 марта.
Ранее сообщалось, что Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли ЧМ по фигурному катанию среди юниоров.