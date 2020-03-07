Тренер Медведевой рассказал, что фигуристка переживает непростой период
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- РИА Новости
«Сейчас не самый простой момент. Она на катке, тренируется, всё по плану. Но, мне кажется, она немного упала духом», — цитирует Орсера Sports.ru.
По его мнению, это связано с тем, что спортсменка не будет выступать на предстоящем чемпионате мира в Монреале. При этом Орсер отметил, что в нынешнем сезоне Медведева находилась в наилучшей форме.
«В такой ситуации сложно себя замотивировать, но она борец. Она выходит, тренируется вместе с другими ребятами, ничего не пропускает», — добавил Орсер.
Тренер также заявил, что они уже работают над программами на следующий сезон.
Медведева является двукратной чемпионкой мира, России и Европы. Кроме того, она выигрывала серебро Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
В нынешнем сезоне спортсменка заняла второе место на этапе Гран-при в Москве, стала пятой на этапе в канадской Келоуне, а также снялась с чемпионата России после короткой программы из-за проблем с коньками.
Ранее Орсер назвал Елизавету Туктамышеву идеальным примером для Медведевой.