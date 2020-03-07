Тренер Медведевой рассказал, что фигуристка переживает непростой период

Короткая ссылка
Канадский специалист Брайан Орсер, который является тренером российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал, что его подопечная переживает непростой период.
Тренер Медведевой рассказал, что фигуристка переживает непростой период
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Сейчас не самый простой момент. Она на катке, тренируется, всё по плану. Но, мне кажется, она немного упала духом», — цитирует Орсера Sports.ru.

По его мнению, это связано с тем, что спортсменка не будет выступать на предстоящем чемпионате мира в Монреале. При этом Орсер отметил, что в нынешнем сезоне Медведева находилась в наилучшей форме. 

«В такой ситуации сложно себя замотивировать, но она борец. Она выходит, тренируется вместе с другими ребятами, ничего не пропускает», — добавил Орсер.

Тренер также заявил, что они уже работают над программами на следующий сезон.

Медведева является двукратной чемпионкой мира, России и Европы. Кроме того, она выигрывала серебро Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. 

В нынешнем сезоне спортсменка заняла второе место на этапе Гран-при в Москве, стала пятой на этапе в канадской Келоуне, а также снялась с чемпионата России после короткой программы из-за проблем с коньками.

Ранее Орсер назвал Елизавету Туктамышеву идеальным примером для Медведевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить