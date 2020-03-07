Тренер Медведевой рассказал, что фигуристка переживает непростой период

Канадский специалист Брайан Орсер, который является тренером российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал, что его подопечная переживает непростой период.

«Сейчас не самый простой момент. Она на катке, тренируется, всё по плану. Но, мне кажется, она немного упала духом», — цитирует Орсера Sports.ru.

По его мнению, это связано с тем, что спортсменка не будет выступать на предстоящем чемпионате мира в Монреале. При этом Орсер отметил, что в нынешнем сезоне Медведева находилась в наилучшей форме.

«В такой ситуации сложно себя замотивировать, но она борец. Она выходит, тренируется вместе с другими ребятами, ничего не пропускает», — добавил Орсер.

Тренер также заявил, что они уже работают над программами на следующий сезон.

Медведева является двукратной чемпионкой мира, России и Европы. Кроме того, она выигрывала серебро Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

В нынешнем сезоне спортсменка заняла второе место на этапе Гран-при в Москве, стала пятой на этапе в канадской Келоуне, а также снялась с чемпионата России после короткой программы из-за проблем с коньками.

Ранее Орсер назвал Елизавету Туктамышеву идеальным примером для Медведевой.