Орсер заявил, что ему хочется видеть развитие у учениц Тутберидзе

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что ему хочется видеть развитие у учениц российского специалиста Этери Тутберидзе.

«Представьте: на глазах Евгении Медведевой сменилась эра в фигурном катании. Всего два года, казалось бы, а того арсенала, которым сражались фигуристки её волны, — каскад с тройным флипом, с тройным лутцем — уже не хватает», — цитирует Орсера Sports.ru.

По его словам, ему очень хочется, чтобы юные фигуристки как можно дольше выступали на высоком уровне.

«Хочется видеть их развитие — и не только в плане того, какой четверной они освоили. Интересно, как они будут раскрывать программы, как будут работать над движениями, над тем, что они хотят сказать своей аудитории, зрителям. А это приходит только с опытом», — добавил Орсер.

Ранее тренер Медведевой рассказал, что фигуристка переживает непростой период.