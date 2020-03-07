Орсер заявил, что ему хочется видеть развитие у учениц Тутберидзе

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Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что ему хочется видеть развитие у учениц российского специалиста Этери Тутберидзе.
Орсер заявил, что ему хочется видеть развитие у учениц Тутберидзе
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Представьте: на глазах Евгении Медведевой сменилась эра в фигурном катании. Всего два года, казалось бы, а того арсенала, которым сражались фигуристки её волны, — каскад с тройным флипом, с тройным лутцем — уже не хватает», — цитирует Орсера Sports.ru.

По его словам, ему очень хочется, чтобы юные фигуристки как можно дольше выступали на высоком уровне.

«Хочется видеть их развитие — и не только в плане того, какой четверной они освоили. Интересно, как они будут раскрывать программы, как будут работать над движениями, над тем, что они хотят сказать своей аудитории, зрителям. А это приходит только с опытом», — добавил Орсер.

Ранее тренер Медведевой рассказал, что фигуристка переживает непростой период.

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