Триумф Валиевой и Усачёвой: ученицы Тутберидзе завоевали золото и серебро юниорского чемпионата мира

В заключительном виде юниорского первенства мира по фигурному катанию, которое завершилось в Таллине, российские одиночницы Камила Валиева и Дарья Усачёва завоевали золотую и серебряную награды. Третья российская участница, Майя Хромых, остановилась в шаге от пьедестала: на бронзовую ступень поднялась двукратная чемпионка США среди взрослых Алиса Лью.

Удивительно, но за 45 лет существования юниорских мировых первенств в девичьем катании лишь четырежды случалось, чтобы все три медали завоёвывали спортсменки одной страны. Ещё более удивительно, что этой страной все четыре раза была Россия: первые два хет-трика датированы 1996 и 1998 годами, а два последних — 2013-м и 2014-м. Ну а если определять наиболее успешного на юниорском уровне тренера, этот титул вне всяких сомнений придётся присудить Этери Тутберидзе: за последние восемь лет подопечные этого специалиста выиграли пять мировых первенств. Чемпионками юниорского мира последовательно становились Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова и дважды — Александра Трусова. Саша, кстати, вполне могла бы продолжать выступать в юниорской категории, причём не один сезон, но выбрала взрослый лёд.

Неудивительно, что интрига таллинского турнира до начала соревнований сводилась к вопросу: сумеют фигуристки Тутберидзе завоевать весь пьедестал или будут потеснены?

Никакое доминирование в спорте не длится вечно. Первый прокат девушек наглядно показал, что на медали турнира, помимо россиянок, в равной степени претендуют ещё минимум шестеро. В том числе двукратная чемпионка США Алиса Лью и две кореянки, лучшая из которых — Ли Хайен — завершила короткую программу со вторым результатом, уступив Камиле Валиевой 4,84 балла.

Если попытаться объяснить словами, чем именно корейская фигуристка оказалась хуже россиянки конкретно в этом прокате, неоспоримым фактом будет лишь один: Ли начала программу каскадом из тройного лутца и тройного тулупа, а Валиева выполнила тот же самый каскад во второй половине программы, за что сразу получила надбавку. Ещё два с лишним балла Камила записала на свой счёт второй оценкой, что логично: её «Девочка на шаре» считается одной из лучших коротких программ сезона, и, катайся Валиева во взрослой компании, постановку можно было бы смело номинировать на «Оскара».

Вряд ли кто станет спорить, что запоминаются фигуристы, впервые появляясь на публике, именно программами. Отличной иллюстрацией здесь могла бы стать когда-то рассказанная мне история о том, как владелец одного из китайских чайных магазинов перетянул к себе всех клиентов аналогичных соседских лавок только за счёт того, что при каждой покупке он не просто пересыпал взвешенный чай в картонную банку, а собственноручно выводил тушью название сорта на специальной этикетке, макая гусиное перо в чёрную тушь и выводя иероглифы по всем правилам китайской каллиграфии. Затем продавец повязывал этикетку на банку с чаем шёлковой лентой и, как великую драгоценность, с поклоном вручал товар покупателю.

Наверное, поэтому «упаковка» своих спортсменок постановками, к которым совершенно невозможно придраться в плане их эффектности и эффективности, — это та самая часть работы, которой тренерский штаб Тутберидзе всегда придавал первостепенное значение. В таких случаях даже не страшно, что какие-то программы, в силу их количества, начинают быть похожими друг на друга, — это лишь повышает вероятность рождения шедевра. Такого, каким стала короткая программа Валиевой.

Столь же уникально в 2014-м воспринимались «Девочка в красном пальто» Юлии Липницкой и «Дон Кихот» Алины Загитовой, с которым спортсменка выиграла Олимпиаду в Пхёнчхане. Пожалуй, на этом всё. Можно было бы, конечно, упомянуть олимпийскую программу Евгении Медведевой, но это всё-таки иная история: гениальной там была не сама программа, а то, как вдохновенно, на разрыв собственной души, исполнила её Женя в финале Игр.

Также по теме В штатном режиме: как дети российских фигуристов прокладывают путь в сборную США На чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине вся мужская сборная США оказалась составлена из детей бывших...

Всё это не может не наводить на мысль, что выдающаяся по воздействию на зрителя постановка — это не просто сплав мастерства хореографа и таланта спортсмена, а нечто большее. Чтобы на выходе получился шедевр, должно сложиться множество самых разных вещей.

О том, как сильно программы помогают им раскрыться, говорили в своих интервью все три российские спортсменки, выступающие в Таллине. Все они пришли в группу Тутберидзе два года назад, и понятно, что даже в силу возраста эта троица будет иметь гораздо больше шансов попасть на Олимпийские игры — 2022 в Пекине, нежели все те, кто выступает на взрослом уровне сейчас.

Останется ли лидером этой новой волны Валиева? С уверенностью сейчас можно сказать только одно: Камиле придётся труднее, чем кому-то другому. Сейчас её «Девочка на шаре» очень мощно работает на спортсменку, но фигуристка катает эту программу уже второй сезон, и, как она сама отметила в Таллине, скорее всего, это был последний прокат так полюбившейся зрителям постановки. Искать что-то новое на фоне столь яркой композиции всегда проблемно, и неважно, идёт ли речь о взрослом катании или о юниорском. А надо продолжать производить на мир «крышесносное» впечатление. Тем более что неизвестно, в каком направлении и сколь большой шаг сделают соперницы.

С другой стороны, в современном женском катании всё решает прежде всего сложность. В этом все в очередной раз убедились в субботу, когда девушки вышли на заключительный прокат. Стоило Алисе Лью ошибиться и упасть на приземлении в своём четверном лутце, потеряв на этом не только кураж, но и более пяти баллов, стало понятно, что итоговая, пусть и высокая сумма, скорее всего, уже не позволит ей стать первой. А кореянка Ли Хайен, которая имела после короткой программы наиболее предпочтительные шансы на борьбу за золото, до основания развалила цельность своей программы случившейся в середине катания грубейшей ошибкой в тройном флипе. Не случись этого, постановка Ли вполне могла бы войти в историю как одна из лучших программ юниорского сезона — в этом плане две корейские спортсменки оставили впечатляющее послевкусие.

Интересно, кстати, что и Ли Хайен, и Ви Сейён, выступавшие в таллинском финале, выходят на взрослый уровень уже в следующем сезоне, в то время как вся российская троица и Алиса Лью смогут сделать это только годом позже. Ну а в субботу Валиева почти безошибочно исполнила свою произвольную с двумя четверными прыжками, один из которых был выполнен в каскаде, и на 5,35 превысила собственный и без того высокий личный рекорд.

Не меньшего восхищения заслуживал прокат Дарьи Усачёвой, завоевавшей серебряную медаль. А вот подняться на пьедестал Майе Хромых и тем самым повторить рекордный захват Россией всего пьедестала Алиса Лью всё-таки помешала.