Валиева стала чемпионкой мира по фигурному катанию среди юниоров

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Россиянка Камила Валиева заняла первое место на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине.
Валиева стала чемпионкой мира по фигурному катанию среди юниоров
  • РИА Новости

По итогам двух прокатов 13-летняя россиянка набрала 227,30 балла — 74,93 за короткую и 152,38 за произвольную программы.

Второе место с результатом в 207,74 (68,45 + 139,29) балла заняла ещё одна представительница России — Дарья Усачёва.

Тройку призёров замкнула американка Алиса Лю — 204,83 (67,52 + 137,31) балла.

Россиянка Майя Хромых заняла четвёртое место, набрав 198,24 (66,78 + 131,46) балла.

Ранее сообщалось, что Шанаева и Нарижный завоевали бронзу юниорского ЧМ по фигурному катанию.

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