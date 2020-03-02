IBU сделал официальное заявление относительно этапа КМ в Нове-Место

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Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что этап Кубка мира в чешском Нове-Место пройдёт без зрителей.
IBU сделал официальное заявление относительно этапа КМ в Нове-Место
  • Reuters

«IBU может подтвердить, что власти Чехии разрешили провести этап Кубка мира в Нове-Место, однако соревнования будут закрыты для зрителей. IBU находится в контакте с организаторами и представителями властями, чтобы понять детали этого решения, а также узнать, будут ли затронуты другие заинтересованные стороны и должны ли быть приняты дальнейшие меры. IBU всегда заявлял, что поддержит любые правила и требованиям, предъявляемые государственными властями в отношении коронавируса. Мы сожалеем о том, что в нынешнем году на трибунах не будет 100 000 зрителей. В настоящее время IBU поддерживает связь с организатор этапа, чтобы иметь возможность своевременно проинформировать болельщиков о возврате билетов», — гласит заявление организации.

Соревнования в Нове-Место пройдут с 5 по 8 марта.

Ранее сообщалось, что Тихонов приветствует решение провести этап КМ в Нове-Место без зрителей.

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