Тихонов приветствует решение провести этап КМ в Нове-Место без зрителей

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поддержал решение провести этап Кубка мира в чешском Нове-Место без зрителей из-за эпидемии коронавируса.
Тихонов приветствует решение провести этап КМ в Нове-Место без зрителей
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я считаю, это правильное решение. Не хватало ещё спортсменов заразить! Из Италии приезжает много болельщиков, а там сейчас очень серьёзный коронавирус гуляет. Уже и серьёзные люди говорят, что много смертей. А у спортсменов защитные функции ослаблены и подкожного жира ноль. Восприимчивость организма к разным заболеваниям очень высокая», — цитирует Тихонова Sport24.

Этап Кубка мира в чешском Нове-Место пройдёт с 5 по 8 марта. 

Ранее был определён состав мужской сборной России на седьмой и восьмой этапы КМ по биатлону.

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