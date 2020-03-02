Тихонов приветствует решение провести этап КМ в Нове-Место без зрителей
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- РИА Новости
«Я считаю, это правильное решение. Не хватало ещё спортсменов заразить! Из Италии приезжает много болельщиков, а там сейчас очень серьёзный коронавирус гуляет. Уже и серьёзные люди говорят, что много смертей. А у спортсменов защитные функции ослаблены и подкожного жира ноль. Восприимчивость организма к разным заболеваниям очень высокая», — цитирует Тихонова Sport24.
Этап Кубка мира в чешском Нове-Место пройдёт с 5 по 8 марта.
Ранее был определён состав мужской сборной России на седьмой и восьмой этапы КМ по биатлону.