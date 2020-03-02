Определён состав мужской сборной России на седьмой и восьмой этапы КМ по биатлону

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Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на седьмой и восьмой этапы Кубка мира, которые пройдут в чешском Нове-Место и финском Контиолахти.
Определён состав мужской сборной России на седьмой и восьмой этапы КМ по биатлону
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера национальной команды Сергея Белозёрова, на предстоящих этапах выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили.

Этап в Нове-Место пройдёт 5—8 марта, а соревнования в Контиолахти состоятся 12—15 марта.

Ранее сообщалось, что этап КМ по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей из-за коронавируса.

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