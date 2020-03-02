Определён состав мужской сборной России на седьмой и восьмой этапы КМ по биатлону

Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на седьмой и восьмой этапы Кубка мира, которые пройдут в чешском Нове-Место и финском Контиолахти.

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РИА Новости