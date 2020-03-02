Определён состав мужской сборной России на седьмой и восьмой этапы КМ по биатлону
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера национальной команды Сергея Белозёрова, на предстоящих этапах выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили.
Этап в Нове-Место пройдёт 5—8 марта, а соревнования в Контиолахти состоятся 12—15 марта.
Ранее сообщалось, что этап КМ по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей из-за коронавируса.