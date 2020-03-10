Горшков: если Россия не поедет на ЧМ по фигурному катанию, то потеряет все квоты

Короткая ссылка
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, чем может грозить для национальной сборной возможный пропуск чемпионата мира, который должен пройти в канадском Монреале.
Горшков: если Россия не поедет на ЧМ по фигурному катанию, то потеряет все квоты
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Никто ничего не знает, мы ждём. Если чемпионат мира состоится, а наши фигуристы не будут в нём участвовать, мы потеряем все квоты. На следующий год сможем заявить лишь по одному спортсмену», — цитирует Горшкова «Спорт день за днём».

В настоящее время квота России на чемпионатах мира по фигурному катанию составляет по три места в соревнованиях женщин, спортивных пар и танцах на льду, а также два места в мужском катании.

По всему миру отменяются крупные спортивные соревнования из-за угрозы распространения коронавируса. Чемпионат мира по фигурному катанию должен пройти с 16 по 22 марта в Монреале.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по тяжёлой атлетике перенесён из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить