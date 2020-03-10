Горшков: если Россия не поедет на ЧМ по фигурному катанию, то потеряет все квоты

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, чем может грозить для национальной сборной возможный пропуск чемпионата мира, который должен пройти в канадском Монреале.

«Никто ничего не знает, мы ждём. Если чемпионат мира состоится, а наши фигуристы не будут в нём участвовать, мы потеряем все квоты. На следующий год сможем заявить лишь по одному спортсмену», — цитирует Горшкова «Спорт день за днём».

В настоящее время квота России на чемпионатах мира по фигурному катанию составляет по три места в соревнованиях женщин, спортивных пар и танцах на льду, а также два места в мужском катании.

По всему миру отменяются крупные спортивные соревнования из-за угрозы распространения коронавируса. Чемпионат мира по фигурному катанию должен пройти с 16 по 22 марта в Монреале.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по тяжёлой атлетике перенесён из-за коронавируса.