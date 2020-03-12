В ФФККР выступили против переноса ЧМ по фигурному катанию
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- РИА Новости
«Я точно не понимаю смысл переноса чемпионата мира на осень, потому что проводить в предолимпийский сезон два чемпионата мира нецелесообразно. Это будет слишком серьёзный сезон», — цитирует Писеева РИА Новости.
По его словам, нужно окончательно отменить первенство планеты 2020 года, а в течение ближайших четырёх лет организовать проведение чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале.
«Ломать календарь сезона — не лучший вариант выхода из ситуации», — добавил Писеев.
Ранее известный тренер по фигурному катанию Елена Буянова прокомментировала новость об отмене чемпионата мира 2020 года в Монреале.