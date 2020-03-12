В ФФККР выступили против переноса ЧМ по фигурному катанию

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Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев выступил против идеи переноса чемпионата мира 2020 года на более поздний срок.
В ФФККР выступили против переноса ЧМ по фигурному катанию
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«Я точно не понимаю смысл переноса чемпионата мира на осень, потому что проводить в предолимпийский сезон два чемпионата мира нецелесообразно. Это будет слишком серьёзный сезон», — цитирует Писеева РИА Новости.

По его словам, нужно окончательно отменить первенство планеты 2020 года, а в течение ближайших четырёх лет организовать проведение чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале.

«Ломать календарь сезона — не лучший вариант выхода из ситуации», — добавил Писеев.

Ранее известный тренер по фигурному катанию Елена Буянова прокомментировала новость об отмене чемпионата мира 2020 года в Монреале.

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