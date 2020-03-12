В ФФККР выступили против переноса ЧМ по фигурному катанию

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев выступил против идеи переноса чемпионата мира 2020 года на более поздний срок.

«Я точно не понимаю смысл переноса чемпионата мира на осень, потому что проводить в предолимпийский сезон два чемпионата мира нецелесообразно. Это будет слишком серьёзный сезон», — цитирует Писеева РИА Новости.

По его словам, нужно окончательно отменить первенство планеты 2020 года, а в течение ближайших четырёх лет организовать проведение чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале.

«Ломать календарь сезона — не лучший вариант выхода из ситуации», — добавил Писеев.

Ранее известный тренер по фигурному катанию Елена Буянова прокомментировала новость об отмене чемпионата мира 2020 года в Монреале.