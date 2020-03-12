Тренер Буянова — об отмене ЧМ по фигурному катанию: сезон закончен

Известный тренер по фигурному катанию Елена Буянова прокомментировала новость об отмене чемпионата мира 2020 года в Монреале.

«Очень обидно. Конечно, все готовились, кто-то уже находится на акклиматизации в Канаде или в США. Но главное, чтобы были все здоровы прежде всего», — приводит слова Буяновой РИА Новости.

По словам наставницы, в настоящее время коронавирус является проблемой всей планеты, а не одной отдельной страны. Что касается спортсменов, то она считает, что поддержка болельщиков по всему миру придаст фигуристам сил в следующем соревновательном году.

«А на сегодня сезон, я думаю, у нас закончен. Будем готовиться к новому», — заключила специалист.

Ранее вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал возможный перенос чемпионата мира по фигурному катанию на более поздний срок.