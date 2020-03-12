В ISU сомневаются в возможности переноса ЧМ по фигурному катанию
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- РИА Новости
«Провести чемпионат мира позднее, в том числе осенью, будет, на мой взгляд, очень сложно. Но чемпионат закреплён за Монреалем и Канадой, пока других вариантов мест проведения турнира нет», — цитирует Лакерника РИА Новости.
По его словам, одной из сложностей в вопросе переноса сроков проведения чемпионата мира по фигурному катанию является ситуация с коронавирусом. Лакерник отметил, что на данный момент неизвестно, как будет обстоять дело с инфекцией, вследствие чего сложно строить предположения относительно организации первенства планеты.
Ранее канадский специалист Брайан Орсер, который является тренером российской фигуристки Евгении Медведевой, прокомментировал отмену чемпионата мира в Монреале из-за распространения коронавируса.