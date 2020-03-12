«Остаётся только «плакать, петь, идти»: как фигуристы и тренеры отреагировали на отмену ЧМ в Монреале

Чемпионат мира по фигурному катанию не стоит проводить в октябре, так как это негативно скажется на календаре сезона-2020/21. Об этом заявил почётный президент ФФККР Валентин Писеев, комментируя отмену турнира. Он и другие специалисты призвали поклонников этого вида спорта с пониманием отнестись к сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуации. В свою очередь, известный тренер Тамара Москвина подчеркнула, что безопасность людей не должна страдать из-за амбиций спортсменов, а её подопечная Александра Бойкова описала свои эмоции строчкой из стихотворения Александра Блока.

Спортсмены, специалисты и простые болельщики до последнего надеялись, что главное событие сезона в фигурном катании, чемпионат мира, всё же состоится, несмотря на эпидемию коронавируса. Однако власти канадской провинции Квебек приняли решение не рисковать здоровьем участников и отменить турнир.

На данный момент неизвестно, на какую дату будут перенесены соревнования. Изначально в Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что они могут пройти не раньше октября нынешнего года. Однако вице-президент организации Александр Лакерник считает, что сделать это будет проблематично.

«Провести чемпионат мира позднее, в том числе осенью, будет, на мой взгляд, очень сложно. Чемпионат закреплён за Монреалем и Канадой, и пока никаких других вариантов мест проведения турнира нет. Это связано ещё и с тем, что мы не знаем, как будет обстоять ситуация с коронавирусом в дальнейшем», — цитирует Лакерника РИА Новости.

При этом, по словам почётного президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентина Писеева, чемпионат мира должен быть отменён, так как его перенос может негативно сказаться на календаре сезона-2020/21.

Он также предложил формировать рейтинг фигуристов, который учитывается при составлении списка участников Гран-при следующего сезона, основываясь на результатах уже состоявшегося финала Гран-при, а также первенств Европы и Четырёх континентов.

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«Чрезвычайная ситуация, связанная не только с фигурным катанием, а с мировой проблемой, от которой никуда не денешься. Воспринимать её надо спокойно. Случаи отмены чемпионатов мира уже бывали. Как быть теперь? Я точно не понимаю смысл переноса чемпионата мира на осень, потому что проводить в предолимпийский сезон два чемпионата мира нецелесообразно», — уверен Писеев.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию коронавируса пандемией. Повсеместно отменяются или переносятся спортивные и развлекательные мероприятия. Что касается Канады, то здесь число заболевших достигло почти 100 человек.

Большинство представителей фигурного катания с пониманием отнеслись к решению канадских властей и выразили мнение, что здоровье участников и зрителей чемпионата мира должно стоять на первом месте.

«Было много личных планов на этот чемпионат мира, но поддерживаю решение полностью. Иногда лучше не рисковать, бережёного бог бережёт», — написал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков в Twitter.

Новость об отмене турнира появилась за пять дней до его старта, когда многие спортсмены находились на завершающей стадии подготовки. Некоторые из них уже прибыли в Северную Америку, чтобы успеть адаптироваться к смене часовых поясов. Тренер вице-чемпиона Европы Артура Даниеляна Елена Буянова посетовала, что соревнования не состоятся.

«Но главное, чтобы все были здоровы прежде всего. Сейчас это проблема всего мира, а не отдельной страны. Я не сомневаюсь, что поддержка болельщиков и нас, тренеров, сохранит боевой дух наших ребят на последующие старты, а на сегодня сезон, я думаю, у нас закончен. Будем готовиться к новому», — сказала Буянова.

После чемпионата Европы, на котором российские фигуристы завоевали десять из 12 медалей, многие возлагали большие надежды на турнир в Монреале. Так, побороться за награды могли триумфаторы континентального первенства, спортивная пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Однако их наставница Тамара Москвина подчеркнула, что безопасность должна стоять на первом месте.

«Да, шансы были у всех, но обстоятельства сильнее желаний. Решение принято правительством Квебека, его подтвердил ISU, и мы должны ему подчиняться. Как можно сравнивать опасность для здоровья людей и честолюбивые амбиции молодой пары? У них ещё много чемпионатов мира впереди», — приводит слова Москвиной ТАСС.

Необычным образом на новость об отмене отреагировала сама Бойкова. На своей странице в социальных сетях она процитировала последнее четверостишие стихотворения Александра Блока «Балаган». По её словам, именно эти строки наиболее точно передают чувства по поводу происходящего.

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«Действительно, остаётся только «плакать, петь, идти», выполнять свою работу, несмотря ни на что. Спасибо всем, кто поддерживал нас в этом сезоне и продолжает подбадривать сейчас. Я очень рада тому, что у нас получилось пробудить чувства и интерес людей к фигурному катанию и, в частности, к нашей паре», — отметила Бойкова.

Один из лидеров мужского фигурного катания, Натан Чен, также одобрил решение властей Квебека. Он признался, что беспокоился за здоровье представителей своей команды и, в частности, 62-летнего наставника Рафаэля Арутюняна.

«Он очень много путешествует. В конечном итоге я рад, что они смогут остаться дома, никуда не выезжать и помешать дальнейшему распространению вируса. Будучи спортсменами, мы тратим на подготовку много сил и времени, поэтому данное решение немного разочаровывает. Но всегда остаётся надежда на следующий чемпионат мира, и мы будем к нему готовиться», — цитирует Чена NBC.

Разумеется, есть и те, кто остался недоволен произошедшим. Однако заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала отнестись с уважением к решению канадских властей, так как они в первую очередь заботятся о безопасности своих граждан.

«Отмена чемпионата мира по фигурному катанию? Я же не эпидемиолог, но мы уже отменяем массово многие полёты. Надо с этим как-то считаться! Я не тот человек, который принимает такие решения, но если оно принято, то надо его выполнять», — цитирует Тарасову Sport24.

Отмена чемпионата мира коснулась и тех, кто не должен был принимать в нём непосредственное участие. Так, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, не сумевшая отобраться в состав национальной команды на международные старты и досрочно завершившая сезон, сообщила, что на турнире должна была попробовать себя в новой роли.

«Очень грустные новости. Знаю, как расстроены участники. У меня на душе тоже очень тяжело, так как на этом чемпионате мира должен был состояться мой дебют в роли комментатора соревнований. Решение правильное, хоть и печальное. Здоровье важнее всего. Увидимся и услышимся в следующий раз! Мойте руки», — написала Медведева.

Схожей точкой зрения придерживается и её наставник Брайан Орсер.

«Я не могу комментировать решение властей Квебека. Для спортсменов и федерации это разочарование, так как они усердно готовились к чемпионату мира. Но здоровье и безопасность превыше всего», — подчеркнул канадский специалист.