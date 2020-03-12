Медведева — об отмене ЧМ: здоровье важнее всего

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию из-за коронавируса,

«Очень грустные новости. Я знаю, как расстроены участники. У меня на душе также очень тяжело, так как на этом турнире должен был состояться мой дебют в роли комментатора. Решение правильное, хотя и печальное. Здоровье важнее всего. Увидимся и услышимся в следующий раз! Мойте руки», — написала Медведева в Instagram.

Чемпионат мира, который должен был пройти с 16 по 22 марта в канадском Монреале, был отменён из-за коронавируса.

Ранее Траньков прокомментировал отмену ЧМ.