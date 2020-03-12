Ходыкин назвал странным решение отменить ЧМ по фигурному катанию

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Участник чемпионата мира по фигурному катанию россиянин Денис Ходыкин высказался об отмене турнира из-за коронавируса.

«На самом деле это очень странно. Футбол проводят без зрителей, но всё равно проводят. А тут отменили… Наверное, наш вид спорта не настолько зрелищный, как футбол, но чемпионат мира только раз в году. В то же время у нас шоу 29 марта в Москве состоится, причём дважды. Я искренне не понимаю, в чём разница ситуации в России и в Канаде. Можно было принять мягкое решение. Например, приезжает кто хочет, а это не влияет на квоты на следующий сезон. И пускай каждый выбирает сам. Раньше люди на что только не шли ради спорта, рисковали всем», — цитирует Ходыкина Sport24.

Чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти с 16 по 22 марта в Канаде.

Ранее сообщалось, что Тарасова с уважением отнеслась к отмене ЧМ по фигурному катанию.

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