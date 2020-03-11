Тарасова с уважением отнеслась к отмене ЧМ по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира, который должен был пройти в канадском Монреале.

«Я же не эпидемиолог, но мы уже массово отменяем многие полёты. Если решение принято, то нужно его выполнять. Весь мир так решил, надо уважительно к этому относиться. У Канады нет этого вируса, они его не хотят, точнее, там только семь человек заболело. И то только лишь те, кто приехал. Они берегут свой народ, и это уважительно», — цитирует Тарасову Sport24.

Чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти в Монреале с 16 по 22 марта.

Ранее в ISU заявили, что ЧМ по фигурному катанию может пройти осенью.