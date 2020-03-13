Старт «Джиро д’Италия» отложили на неопределённый срок из-за коронавируса

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Старт престижной веломногодневки «Джиро д'Италия» перенесён на неопределённый срок в связи с пандемией коронавируса.
Старт «Джиро д’Италия» отложили на неопределённый срок из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Гонка должна была стартовать 9 мая в Будапеште.

Отмечается, что новая дата старта соревнований будет объявлена не ранее 3 апреля.

Ранее российский велогонщик рассказал о карантине в ОАЭ из-за коронавируса.

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