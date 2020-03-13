Старт «Джиро д’Италия» отложили на неопределённый срок из-за коронавируса
Старт престижной веломногодневки «Джиро д'Италия» перенесён на неопределённый срок в связи с пандемией коронавируса.
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Гонка должна была стартовать 9 мая в Будапеште.
Отмечается, что новая дата старта соревнований будет объявлена не ранее 3 апреля.
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