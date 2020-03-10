Российский велогонщик рассказал о карантине в ОАЭ из-за коронавируса

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Российский велогонщик команды «Газпром — РусВело» Николай Черкасов рассказал подробности о пребывании в карантине в Абу-Даби из-за риска заражения коронавирусом.
Российский велогонщик рассказал о карантине в ОАЭ из-за коронавируса
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Сегодня 12-й день нашего карантина. За это время мы сделали пять тестов, а по заявлению властей, достаточно было трёх отрицательных результатов для выхода из карантина, но не в нашем случае. Парней забирают постепенно, мы контактируем, и это постоянно отодвигает срок выхода. Сидим ждём, ситуация неутешительная, так как непонятно, сколько ещё сидеть», — приводит слова Черкасова «Звезда».

Он отметил, что каждый день им обещают отправку на родину, но затем следуют новые тесты.

«Ссылаются на то, что нужно делать повторный тест. Потихоньку тренируемся, соблюдаем режим и сидим в отеле, как обычные люди», — добавил спортсмен.

Команда была изолирована в одном из отелей Абу-Даби после отмены двух этапов многодневной гонки «Тур ОАЭ» в связи с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Страхов госпитализирован в Абу-Даби с положительным тестом на коронавирус.

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