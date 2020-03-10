Российский велогонщик Страхов госпитализирован в Абу-Даби с положительным тестом на коронавирус

Российский велогонщик команды «Газпром — РусВело» Дмитрий Страхов был госпитализирован в Абу-Даби в связи с положительным тестом на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба команды, находящейся на карантине в одном из отелей в Абу-Даби в связи с распространением коронавируса.

«В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду. Чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени», — рассказал Страхов.

Команда была изолирована в одном из отелей Абу-Даби после отмены двух этапов многодневной гонки «Тур ОАЭ» в связи с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердили у двух представителей «Газпром — РусВело».