Мир без баскетбола: НБА, ФИБА и Евролига приостановили сезон из-за коронавируса

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила регулярный чемпионат на неопределённый срок из-за коронавируса. Основной причиной стал положительный тест на инфекцию у центрового «Юты» Руди Гобера. В организации не назвали приблизительную дату возобновления сезона и отметили, что используют это время для определения следующих шагов. Впоследствии аналогичные меры предприняли Международная федерация баскетбола и Евролига.

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок. По первоначальным данным, один из баскетболистов «Юта Джаз» сдал положительный тест на коронавирус, вследствие чего два матча игрового дня были отменены.

«НБА объявила, что предварительный тест одного из игроков «Юта Джаз» на COVID-19 показал положительный результат. О результатах теста стало известно незадолго до начала матча между «Джаз» и «Оклахома Сити Тандер» на «Чесапик Энерджи Арена» в среду. После этого встреча была отменена. При этом заражённый баскетболист на стадионе не присутствовал», — говорится в официальном заявлении на сайте НБА.

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Как стало известно впоследствии, этим игроком оказался центровой сборной Франции Руди Гобер. Об этом Associated Press сообщил один из представителей лиги, пожелавший остаться неназванным. Между тем в официальных заявлениях НБА и «Юты» не называется фамилия спортсмена.

«Начиная с сегодняшнего игрового дня, НБА приостанавливает проведение всех матчей на неопределённый срок. За время этого перерыва ассоциация выработает дальнейшие шаги в отношении пандемии коронавируса», — заключили в пресс-службе ассоциации.

Как сообщается, коллективы уже были готовы начать игру, когда поступило сообщение о положительном тесте баскетболиста. К этому моменту спортсмены вышли на площадку, а также были объявлены стартовые составы. Но после совещания арбитров команды вернулись в раздевалки. Позднее паркет покинули и судьи. Официальное объявление об отмене встречи поступило лишь спустя 35 минут после её запланированного начала. Причём причиной переноса были названы «непредвиденные обстоятельства».

Впоследствии по этим же причинам был отменён ещё один матч игрового дня между «Сакраменто Кингз» и «Нью-Орлеан Пеликанс», а спустя некоторое время после инцидента с официальным заявлением выступили «Джаз». В клубе подтвердили, что утром один из баскетболистов почувствовал себя неважно и впоследствии сдал положительный тест на коронавирус.

«Сегодня утром один из игроков «Юты» сдал отрицательные тесты на грипп, ангину и инфекцию верхних дыхательных путей. В течение дня симптомы почти исчезли. Тем не менее, в качестве мер предосторожности, а также после консультации с медицинским штабом НБА и работниками здравоохранения штата Оклахома, было принято решение сделать тест на COVID-19», — отметили в пресс-службе клуба из Солт-Лейк-Сити.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

Как подтвердили в пресс-службе клуба, положительный результат теста был получен прямо перед началом встречи с «Оклахома-Сити», о чём было немедленно уведомлено руководство НБА.

«Здоровье и безопасность наших игроков, организации, всей лиги, а также тех, кто потенциально может пострадать от этой ситуации, имеют для нас первостепенное значение. Мы тесно сотрудничаем с Центрами по контролю и профилактике

заболеваний США, официальными представителями штатов Оклахома и Юта и НБА для дальнейших действий по мере поступления информации», — отметили в клубе.

При этом в пресс-службе «Юты» сообщили, что в настоящее время игрок находится в одном из медицинских учреждений Оклахомы, где за ним следят местные врачи. В клубе заверили, что проинформируют НБА и официальных представителей штата в случае получения новых сведений. Примечательно, что несколько дней назад во время пресс-конференции Гобер посмеялся над вопросом про коронавирус и демонстративно потрогал все микрофоны и записывающие устройства на столе.

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Как стало известно, в данный момент игроки «Джаз» и «Тандер» находятся под карантином на «Чесапик Энерджи Арене». При этом бывшим соперникам «Юты» было сказано соблюдать режим самоизоляции на протяжении 10 дней. Отмечается, что это также коснулось баскетболистов «Кливленда», «Нью-Йорка», «Бостона», «Детройта» и «Торонто».

Тем не менее, существует опасность, что положительный тест Гобера не является единичным случаем. Позднее в СМИ появилась информация, что коронавирус был выявлен у его одноклубника Эммануэля Мудиая. Кроме того, по сведениям The Athletic причиной отмены встречи между «Сакраменто Кингз» и «Нью-Орлеан Пеликанс» стали подозрения на инфекцию у одного из арбитров.

Неудивительно, что в баскетбольном сообществе были шокированы подобным развитием событий. Так, владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан назвал это «безумием» и признался, что нынешняя ситуация больше похожа на фильм, чем на реальность. Он также отметил, что окажет финансовую поддержку работникам клуба, которые не смогут осуществлять свои профессиональные обязанности ввиду приостановки сезона.

При этом наставник техасской команды Рик Карлайл подчеркнул, что НБА приняла данное решение ради своих игроков и болельщиков и предположил, что спустя сутки состоится множество встреч, на которых будут определены планы лиги на ближайшее будущее.

Последние новости прокомментировал и один из лучших баскетболистов современности Леброн Джеймс. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» признался, что начало 2020 года выдалось крайне тяжёлым и пожелал всем беречь себя. Его призыв поддержал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, в свою очередь, атакующий защитник «Клипперс» Лу Уильямс посоветовал соблюдать всевозможные меры предосторожности.

Совсем скоро примеру НБА последовали Международная федерация баскетбола (ФИБА) и Евролига. Ассоциация игроков (ELPA) обратилась к руководству самого престижного континентального турнира с просьбой приостановить проведение соревнований до того момента, пока не будет гарантирована безопасность всех его участников, и была услышана.

«Евролига внимательно следит за развитием ситуации вокруг вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, мы принимаем во внимание заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о пандемическом характере заболевания, рост опасности для здоровья всех участников соревнований, усиление ограничений в отношении передвижений по территории Европы и масштабное нарушение транспортного сообщения, приводящее к недоступности определённых пунктов назначения», — заявили в пресс-службе Евролиги.

В руководстве приняли решение, что в связи с вышеперечисленным отсутствует возможность проводить соревнований с требуемой регулярностью. А единственным выходом из ситуации является временная приостановка проведения матчей Евролиги, Еврокубка и молодёжного турнира Евролиги.