Сезон НБА приостановлен из-за обнаружения коронавируса у игрока «Юты»

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) остановила все матчи на неопределённый срок после обнаружения коронавируса у игрока «Юта Джаз».

Как сообщает пресс-служба лиги в Twitter, тесты баскетболиста показали положительный результат перед матчем регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер».

По этой причине игра была отменена, а также отмечается, что все матчи НБА отменены на неопределённый срок.

«НБА использует этот перерыв, чтобы определить следующие шаги», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что теннисный турнир категории «Мастерс» в Майами отменён из-за коронавируса.