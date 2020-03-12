Сезон НБА приостановлен из-за обнаружения коронавируса у игрока «Юты»

Короткая ссылка
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) остановила все матчи на неопределённый срок после обнаружения коронавируса у игрока «Юта Джаз».
Сезон НБА приостановлен из-за обнаружения коронавируса у игрока «Юты»
  • Reuters
  • © Alonzo Adams-USA TODAY Sports

Как сообщает пресс-служба лиги в Twitter, тесты баскетболиста показали положительный результат перед матчем регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер».

По этой причине игра была отменена, а также отмечается, что все матчи НБА отменены на неопределённый срок.

«НБА использует этот перерыв, чтобы определить следующие шаги», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что теннисный турнир категории «Мастерс» в Майами отменён из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить