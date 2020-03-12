Сезон НБА приостановлен из-за обнаружения коронавируса у игрока «Юты»
- Reuters
- © Alonzo Adams-USA TODAY Sports
Как сообщает пресс-служба лиги в Twitter, тесты баскетболиста показали положительный результат перед матчем регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер».
По этой причине игра была отменена, а также отмечается, что все матчи НБА отменены на неопределённый срок.
«НБА использует этот перерыв, чтобы определить следующие шаги», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что теннисный турнир категории «Мастерс» в Майами отменён из-за коронавируса.