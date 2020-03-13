Эффект домино: как коронавирус парализовал профессиональный спорт

Мировой спорт теряет одно соревнование за другим из-за коронавируса. За последние два дня были отменены матчи Лиги чемпионов и ведущих европейских футбольных чемпионатов, прерваны сезоны в НБА и НХЛ, отложен старт «Формулы-1». Вплоть до 27 апреля не будут проводиться теннисные турниры ATP, а Кубок мира по биатлону завершится уже на этой неделе гонками в Контиолахти. В число отменённых за последнее время стартов вошли чемпионат мира по кёрлингу среди женщин и два этапа лыжегоночного Кубка мира. RT рассказывает, какие потери понёс спорт из-за коронавируса, которым уже заразились главный тренер «Арсенала» и два игрока НБА.

О том, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 по-настоящему парализовала весь мировой профессиональный спорт, можно говорить уже с уверенностью. Каждый день появляются новости об очередном отменённом или перенесённом на неопределённый срок соревновании.

Практически остановлена футбольная жизнь в Европе. Чемпионат Италии ещё 9 марта был остановлен вплоть до 3 апреля, из-за чего под вопросом оказалось проведение сразу трёх туров. Масла в огонь подлили последние новости из стана «Ювентуса» — игрок лидера Серии A Даниэле Ругани заразился коронавирусом. После этого клуб объявил о самоизоляции 121 сотрудника, в том числе футболистов и тренеров, а также президента Андреа Аньелли. Нападающий Криштиану Роналду проходит карантин у себя дома в Португалии и в ближайшее время в Италию не вернётся — перелёты между двумя странами запрещены до 24 марта.

На различные сроки были отменены матчи в ряде других стран. Розыгрыши чемпионата и Кубка Испании остановлены как минимум на две недели из-за карантина в «Реале», начавшегося после заражения коронавирусом одного из баскетболистов мадридского клуба. В Нидерландах отменены все мероприятия с участием более ста человек, из-за чего как минимум два тура местного чемпионата перенесены на более поздний срок. Такая же судьба постигла первенства Португалии, Ирландии, Хорватии и ряда других стран.

В пятницу настал черёд Франции. Сначала местная федерация футбола объявила о прекращении всех соревнований, проходящих под её эгидой, кроме двух первых дивизионов чемпионата страны. Но уже спустя несколько часов было объявлено, что Лига 1 и Лига 2 немедленно берут паузу на неопределённый срок. В Германии планируется взять перерыв с 17 марта по 2 апреля, но это решение ещё должно быть утверждено в ближайший понедельник.

В Англии разговоры о приостановке Премьер-лиги вспыхнули с новой силой после известий о том, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета заражён коронавирусом. Весь персонал клуба и его базы, контактировавший с наставником, отправлен на карантин. Помимо Артеты, коронавирус выявлен у игрока «Челси» Каллума Хадсона-Одои, а три футболиста «Лестера» находятся под подозрением. В итоге на общем собрании Английской футбольной лиги было решено отменить все матчи в стране до 4 апреля.

Проблемы внутри отдельных стран не могли не затронуть еврокубки. УЕФА первоначально отменила только два запланированных на 17 марта матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» и «Ювентус» — «Лион» из-за карантина мадридцев и туринцев. Но затем было решено отменить все ближайшие матчи еврокубков, а также жеребьёвку четвертьфинала Лиги чемпионов и Лиги Европы. 17 марта все члены УЕФА вместе с представителями лиг и профсоюзов игроков определят дальнейшую судьбу клубных турниров этого сезона и Евро-2020.

Коронавирус также захлестнул североамериканские лиги. Первой сдалась НБА после того, как у игрока «Юта Джаз» Руди Гобера был диагностирован коронавирус. Вскоре стало известно о заражении его одноклубника Донована Митчелла. Пауза в регулярном чемпионате продлится как минимум 30 дней, после чего в ассоциации могут пересмотреть срок возобновления соревнований. Гоберу после этого происшествия пришлось принести извинения — ранее он намеренно игнорировал меры предосторожности, чтобы показать, что коронавирус не представляет никакой угрозы.

«Прежде всего мне хотелось бы публично извиниться перед всеми, кого я мог подвергнуть опасности. Я понятия не имел, что был заражён. Я был неосмотрительным и не пытаюсь оправдаться. Надеюсь, мой случай послужит предостережением и все отнесутся к ситуации серьёзно. Я буду делать всё возможное, чтобы на основе своего опыта доносить информацию до других и предотвращать распространение вируса», — написал Гобер в Twitter.

Следом о приостановке сезона объявила НХЛ. В этой лиге случаев заражения коронавирусом выявлено не было, однако многие хоккейные клубы делят арены и раздевалки вместе с командами НБА, поэтому было принято решение отменить все матчи с 12 марта. При этом комиссионер НХЛ Гэри Беттман выразил намерение возобновить соревнования как можно скорее, чтобы успеть разыграть Кубок Стэнли. Регулярный чемпионат первоначально должен был завершиться 4 апреля, а плей-офф — начаться сразу после этой даты. Наконец, уже после двух туров остановлен сезон в футбольной МЛС, а Главная лига бейсбола отсрочила проведение своего чемпионата как минимум на две недели.

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Любителям «Формулы-1» придётся подождать открытия нового сезона. Гран-при Австралии не состоится на этой неделе после того, как коронавирус был обнаружен у одного из сотрудников «Макларена». Ещё до официального объявления об отмене гонки ряд пилотов покинули Мельбурн из опасения за своё здоровье. Руководство «Формулы-1» также будет обсуждать вопрос о проведении следующих Гран-при Бахрейна и Вьетнама, которые должны состояться 22 марта и 5 апреля. Автогоночные СМИ не исключают, что отменены будут все гонки вплоть до лета, и первым стартом будет Гран-при Азербайджана 7 июня.

Наиболее жёсткие решения по отмене соревнований приняли ATP и ITF. Обе теннисные организации отменили все свои турниры на ближайшие шесть недель, в том числе финал Кубка Федерации. Ближайшими турнирами, которые пока ещё входят в календарь, остаются Эшторил и Мюнхен. В WTA пока не спешат массово останавливать соревнования — сама организация отменила только турнир в Чарльстоне. Состязания в Боготе, Праге, а также супертурниры в Индиан-Уэллсе и Майами были исключены из календаря по решению местных властей.

Неприятная процедура отмены соревнований произошла и во множестве других видов спорта. В течение двух последних дней было объявлено, что не состоятся чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале, чемпионат мира по кёрлингу среди женщин в канадском Сент-Джордже, этап Кубка мира по биатлону в Хольменколлене, этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Миннеаполисе и Кэнморе, все оставшиеся заезды на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту, 12 соревнований по водным видам спорта, в число которых вошли отборочные соревнования на Олимпийские игры в Токио, и два старта в Казани — этапы Мировой серии по прыжкам в воду и Мировой лиги по водному поло.