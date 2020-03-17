Минспорт выразил уверенность, что Евро-2021 в России пройдёт на самом высоком уровне

Министерство спорта России прокомментировало решение о переносе чемпионата Европы по футболу с 2020 года на 2021-й в связи с пандемией коронавируса.

«Минспорт России с пониманием отнёсся к своевременному решению УЕФА перенести чемпионат Европы по футболу на следующий год в связи с пандемией коронавируса. Организацией игр в Санкт-Петербурге занимается профессиональная команда. Мы уверены, что турнир в 2021 году пройдёт на самом высоком уровне», — говорится в заявлении пресс-службы Минспорта России.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее в Минспорте поддержали приостановку сезонов в крупнейших российских спортивных лигах.