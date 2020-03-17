В Минспорте поддержали приостановку сезонов в крупнейших российских спортивных лигах
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- РИА Новости
«Министерство спорта России считает правильным решение ведущих спортивных лиг — РПЛ, Единой лиги ВТБ, КХЛ, а также Российского футбольного союза приостановить турниры до 10 апреля. В непростой ситуации с пандемией COVID-19 важно иметь единую консолидированную позицию. Наша общая цель — принятие достаточных мер для предупреждения распространения коронавируса, обеспечив здоровье спортсменов, тренеров, персонала и болельщиков, особенно пожилого возраста», — гласит сообщение на сайте организации.
На данный момент в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом.
Ранее комментатор Орлов раскритиковал решение приостановить РПЛ.