Комментатор Орлов раскритиковал решение приостановить РПЛ

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) нужно было продолжать при пустых трибунах.

«На мой взгляд, РПЛ надо было играть без зрителей. Потому что теряется связь футбола с болельщиками. Считаю, что раз телевидение показывает, люди будут смотреть футбол. Не будут показывать спорт по телевидению — и что смотреть по ТВ? Это очень серьёзный психологический удар. Футбол — это очень важный момент в нашей жизни. Сейчас важно, чтобы в обществе не было депрессии. Надо же думать о таких социальных вещах, как психология и философия. Нельзя сразу всё обрубить, должно быть для людей что-то духоподъёмное», — цитирует Орлова Sport24.

Также комментатор добавил, что при вынесении подобного решения руководство страны и РПЛ должны были советоваться с учёными.

«Они должны были советоваться с широким кругом людей, с различными специалистами. Они ведь временно пришедшие люди в общественную организацию, каковы их авторитет, знания в области психологии, менталитета и истории? Советовались бы с академиками, учёными, что вот, мы провели консультацию с представителями академии наук. В подобных вещах, когда дело касается миллионов людей, это преступление, когда происходит подобным образом. Если там в Италии кто-то что-то делает, это не означает, что и мы должны так же делать. Нельзя отдавать ценности на откуп каким-то властителям, которые дилетанты. Это принципиальная позиция цивилизованного государства. Существует наука, которая столько всё изучала», — добавил Орлов.

В связи с мировой пандемией коронавируса РПЛ приостановлена до 10 апреля.

Ранее сообщалось, что сезон РПЛ возобновится не ранее середины мая.