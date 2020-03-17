СМИ: Сезон РПЛ возобновится не ранее середины мая

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Чемпионат России по футболу может не возобновиться 10 апреля, как было запланировано изначально.
СМИ: Сезон РПЛ возобновится не ранее середины мая
  • РИА Новости

По информации «Чемпионата», в руководстве РПЛ осознают, что проведение национального чемпионата с большой долей вероятности не удастся возобновить 10 апреля. Ввиду этого лига рассматривает перенос на середину мая или начало июня.

На данный момент сыграно 22 тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 50 очками. Второе место делят «Локомотив» и «Краснодар» с 41 баллом.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поддержал решение РФС о приостановке соревнований по футболу.

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