СМИ: Сезон РПЛ возобновится не ранее середины мая

Чемпионат России по футболу может не возобновиться 10 апреля, как было запланировано изначально.

По информации «Чемпионата», в руководстве РПЛ осознают, что проведение национального чемпионата с большой долей вероятности не удастся возобновить 10 апреля. Ввиду этого лига рассматривает перенос на середину мая или начало июня.

На данный момент сыграно 22 тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 50 очками. Второе место делят «Локомотив» и «Краснодар» с 41 баллом.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поддержал решение РФС о приостановке соревнований по футболу.