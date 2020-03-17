Сёмин поддержал решение РФС приостановить проведение турниров по футболу
- © fclm.ru
«Решение не обсуждается. Оно принято в интересах всех граждан — болельщиков и футболистов. Сложилась такая ситуация, и на неё быстро и правильно отреагировали», — заявил Сёмин «Спорт-Экспрессу».
По словам главного тренера железнодорожников, команде предстоит задуматься о том, как в будущем проводить тренировки. Он отметил, что футболисты либо будут заниматься индивидуально, либо продолжат совместные занятия в Баковке.
Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение приостановить турниры под эгидой союза.