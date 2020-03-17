Сёмин поддержал решение РФС приостановить проведение турниров по футболу

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением относительно решения Российского футбольного союза (РФС) временно приостановить проведение всех турниров под своей эгидой.

«Решение не обсуждается. Оно принято в интересах всех граждан — болельщиков и футболистов. Сложилась такая ситуация, и на неё быстро и правильно отреагировали», — заявил Сёмин «Спорт-Экспрессу».

По словам главного тренера железнодорожников, команде предстоит задуматься о том, как в будущем проводить тренировки. Он отметил, что футболисты либо будут заниматься индивидуально, либо продолжат совместные занятия в Баковке.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение приостановить турниры под эгидой союза.