Колосков оценил решение приостановить сезон РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение организации временно приостановить проведение всех соревнований под своей эгидой.

«Решение, конечно, ожидаемое. Нельзя в отдельно взятой стране построить какое-то общество, независимое от других. Если принято было такое решение во всей Европе, то надо было следовать этому примеру», — цитирует Колоскова РИА Новости.

По словам почётного президента РФС, нужно отталкиваться от ситуации в стране. Он также отметил, что число заболевших коронавирусом постоянно увеличивается.

При этом он выразил мнение, что РПЛ не испытает проблем из-за приостановки сезона.

«Решение правильное, которое, с моей точки зрения, пройдёт абсолютно безболезненно, учитывая, что чемпионат Европы перенесён на год. Таким образом, мы завершим турниры во всех наших лигах», — заключил Колосков.

Ранее стало известно, что были отменены товарищеские матчи с участием национальной команды России по футболу, которые должны были пройти в марте 2020 года.