Колосков оценил решение приостановить сезон РПЛ

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение организации временно приостановить проведение всех соревнований под своей эгидой.
Колосков оценил решение приостановить сезон РПЛ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Решение, конечно, ожидаемое. Нельзя в отдельно взятой стране построить какое-то общество, независимое от других. Если принято было такое решение во всей Европе, то надо было следовать этому примеру», — цитирует Колоскова РИА Новости.

По словам почётного президента РФС, нужно отталкиваться от ситуации в стране. Он также отметил, что число заболевших коронавирусом постоянно увеличивается. 

При этом он выразил мнение, что РПЛ не испытает проблем из-за приостановки сезона.

«Решение правильное, которое, с моей точки зрения, пройдёт абсолютно безболезненно, учитывая, что чемпионат Европы перенесён на год. Таким образом, мы завершим турниры во всех наших лигах», — заключил Колосков.

Ранее стало известно, что были отменены товарищеские матчи с участием национальной команды России по футболу, которые должны были пройти в марте 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить