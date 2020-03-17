«Приобретённые билеты будут действительны»: бой Емельяненко — Исмаилов перенесли на 24 июля из-за коронавируса

Поединок между известными бойцами смешанных единоборств Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, который должен был состояться 3 апреля, перенесён на 24 июля из-за отмены массовых мероприятий в Москве в связи с коронавирусом. При этом в организации АСА пообещали, что все билеты, приобретённые на данный турнир, будут действительны и летом. Емельяненко признался, что для него такие новости стали «неутешительными», а его оппонент пожелал всем здоровья.

О переносе боя с Исмаиловым первым в своих социальных сетях сообщил Емельяненко. Он рассказал, что поединок пройдёт в июле. Однако спустя некоторое время Александр удалил данный пост. Впрочем, вскоре официальное подтверждение информации последовало со стороны промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), под эгидой которого 3 апреля и должен был состояться турнир на «ВТБ Арене».

«Турнир ACA 107, главным событием которого станет противостояние Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, из-за отмены массовых мероприятий перенесён на 24 июля и пройдёт в Москве на «ВТБ Арене». Билеты, приобретённые зрителями, будут действительны на новую дату. Желаю всем болельщикам крепкого здоровья и немного терпения. Как и обещали ранее, бой состоится», — приводит слова президента ACA Алексея Яценко пресс-служба организации.

Чуть позже Емельяненко опубликовал новый пост в социальных сетях.

«Наш бой с Магомедом Исмаиловым перенесли на июль. Все турниры поотменяли из-за вспышки коронавируса. Вот такие неутешительные новости у меня. Я опечален», — сказал Емельяненко в видеообращении в Instagram.

Вместе с тем Александр сумел немало удивить своих поклонников, сообщив журналистам, что намерен до поединка с Исмаиловым провести ещё один бой. Спортсмен отметил, что «ждёт предложений». При этом всего несколько дней назад Емельяненко заявлял о подписании контракта с другим известным бойцом смешанных единоборств Владимиром Минеевым. С ним он должен был встретиться летом текущего года.

Ранее между коллегами разгорелся серьёзный конфликт. Он начался с «интервью» атлета из Екатеринбурга, в котором тот якобы рассказал о нелицеприятном тюремном прошлом Александра. В ответ Емельяненко опроверг сказанное, заявив, что на зоне «был блатным». Впрочем, сам Минеев позже назвал приписанные ему слова фейком.

Что касается Исмаилова, то он после переноса поединка лишь пожелал подписчикам здоровья.

«Наш бой перенесли на июль, но это мелочь! Вспышка нового гриппа забирает жизни людей! Нет неизлечимых болезней, скоро это всё закончится. Ин ша Аллах! Будьте здоровы!» — написал боец в Instagram, прикрепив текст к видеообращению.

Впрочем, не обошёлся спортсмен и без фирменной шутки, посмеявшись над исчезновением из магазинов некоторых гигиенических средств.

«Всё понимаю, но одно не могу понять. Туалетная бумага. Люди рубятся за неё, дерутся. Вообще, чтобы столько туалетной бумаги купить, каким оптимистом нужно быть. Сколько еды нужно съесть. Там склад еды должен быть. Честно, не смеюсь, очень печально, что люди умирают от коронавируса. Это более печально, чем отмена боя с Емельяненко. Всем добра и хорошего настроения. Пусть все вирусы обходят вас стороной», — добавил боец.

При этом АСА со своей стороны сделал всё, чтобы провести поединок между Емельяненко и Исмаиловым в изначально запланированные сроки. Когда в Москве указом мэра Сергея Собянина запретили проведение всех массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек, промоушен сократил количество зрительных мест в зале и поднял цены на билеты в два раза.

«Цены на оставшиеся в продаже билеты на турнир ACA 107, главным событием которого станет противостояние Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, с 11 марта увеличены в два раза. Данное решение позволит найти баланс между коммерческими целями мероприятия и заботой о зрителях», — объяснял Яценко.

Но после того как в столице были отменены все массовые мероприятия с числом участников свыше 50 человек, стало очевидно, что провести бой в изначально намеченный срок попросту нереально.

«В связи с последними ограничениями пройдёт экстренное совещание оргкомитета турнира ACA 107, запланированного на 3 апреля в Москве. На совещании будут рассмотрены все возможности проведения этого ивента. Мы сделаем всё, чтобы бой Емельяненко — Исмаилов состоялся», — отметил Яценко.

При этом противостояние спортсменов моментально вызвало в стране огромный ажиотаж. Любители единоборств с интересом ждали встречи выступающего в средней весовой категории Исмаилова с тяжеловесом Емельяненко.

Сами бойцы умело притягивали к поединку дополнительный интерес, обмениваясь жёсткими, но смешными шутками в адрес друг друга. Так, Александр неоднократно называл оппонента «лысой головой», а тот в ответ обещал «выбить» из соперника алкоголь.