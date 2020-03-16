Глава АСА: сделаем всё, чтобы бой Александра Емельяненко с Исмаиловым состоялся

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Президент промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) Дмитрий Яценко прокомментировал решение правительства Москвы ограничить массовые мероприятия численностью более 50 человек.
Глава АСА: сделаем всё, чтобы бой Александра Емельяненко с Исмаиловым состоялся
  • РИА Новости

«В связи с ограничением массовых мероприятий в Москве численностью более 50 человек одновременно, сегодня мы проведём экстренное совещание оргкомитета турнира АСА 107, запланированного на 3 апреля в Москве. На совещании будут рассмотрены все возможности проведения этого мероприятия. Мы сделаем всё, чтобы бой Емельяненко — Исмаилов состоялся», — цитирует Яценко пресс-служба АСА.

Проведение турнира АСА 107, на котором должен был состояться поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, было запланировано на 3 апреля на московской «ВТБ Арене».

Ранее Вахаев рассказал, за счёт чего Исмаилов может победить Емельяненко.

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