Глава АСА: сделаем всё, чтобы бой Александра Емельяненко с Исмаиловым состоялся
- РИА Новости
«В связи с ограничением массовых мероприятий в Москве численностью более 50 человек одновременно, сегодня мы проведём экстренное совещание оргкомитета турнира АСА 107, запланированного на 3 апреля в Москве. На совещании будут рассмотрены все возможности проведения этого мероприятия. Мы сделаем всё, чтобы бой Емельяненко — Исмаилов состоялся», — цитирует Яценко пресс-служба АСА.
Проведение турнира АСА 107, на котором должен был состояться поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, было запланировано на 3 апреля на московской «ВТБ Арене».
Ранее Вахаев рассказал, за счёт чего Исмаилов может победить Емельяненко.