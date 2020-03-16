Вахаев рассказал, за счёт чего Исмаилов может победить Емельяненко
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«У Александра есть один недостаток. Он рассчитывает только на ударную технику, не хочет бороться. Постоянно пытается решить всё в стойке. Если Магомед сможет перевести его в партер, то победит с вероятностью в 80%. Сами посмотрите: он невысокого роста, но при этом скоростной и взрывной. В грэпплинге у него будет преимущество. И это ещё не считая возраст. На полу Емельяненко может быстро выдохнуться, но на ногах будет превосходить оппонента», — заявил Вахаев в интервью RT.
Ранее он назвал Емельяненко человеком с характером.