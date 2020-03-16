Вахаев рассказал, за счёт чего Исмаилов может победить Емельяненко

Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев поделился мнением, за счёт чего Магомед Исмаилов может взять верх над Александром Емельяненко на турнире ACA 104.

«У Александра есть один недостаток. Он рассчитывает только на ударную технику, не хочет бороться. Постоянно пытается решить всё в стойке. Если Магомед сможет перевести его в партер, то победит с вероятностью в 80%. Сами посмотрите: он невысокого роста, но при этом скоростной и взрывной. В грэпплинге у него будет преимущество. И это ещё не считая возраст. На полу Емельяненко может быстро выдохнуться, но на ногах будет превосходить оппонента», — заявил Вахаев в интервью RT.

Ранее он назвал Емельяненко человеком с характером.