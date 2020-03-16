Вахаев: Емельяненко — человек с характером

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Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев выразил уверенность, что Александр Емельяненко в идеальной форме подойдёт к поединку с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.
Вахаев: Емельяненко — человек с характером
  • РИА Новости

«Скажем так, к бою с Исмаиловым он будет в идеальной форме. Когда он ходил и выпивал где-то, у меня были сомнения по этому поводу, но сейчас они отпали. Работа кипит днём и ночью. Тренеры будут делать всё, чтобы он был максимально готов», — выразил мнение Вахаев в интервью RT.

При этом он уверен, что сам Емельяненко сможет соответствовать требованиям специалистов.

«Он человек с характером. Своими глазами видел, как Александр целый час прыгает через скакалку, работает с гантелями. Очень выносливый атлет», — заключил спортсмен.

Ранее он сказал, что стало причиной потасовки с экс-чемпионом ACA Евгением Гончаровым во время интервью перед турниром ACA 104.

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