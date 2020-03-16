Вахаев сказал, что стало причиной потасовки с Гончаровым во время интервью

Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев признался, что привело к конфликту между ним и бывшим обладателем пояса Евгением Гончаровым в ходе интервью.

«Конечно, я его не люблю, но не могу сказать, что ненавижу. Уважаю как спортсмена. Негативные чувства пробуждаются тогда, как человек сидит напротив и перебивает, не даёт сказать слово. Ты просто несколько раз говоришь ему: «Послушай меня», а в ответ видишь ухмылку и это наглое: «Я тебя слышу». Мой кавказский менталитет не позволяет терпеть такое», — сказал Вахаев в интервью RT.

Ранее он рассказал, почему толкнул Гончарова после первого раунда.