«Публика переживает за «романтический образ» Александра»: глава ACA Яценко о боях Емельяненко с Исмаиловым и Кокляевым

Александр Емельяненко сможет воздержаться от употребления алкоголя, а его романтические похождения не станут причиной отмены поединка с Магомедом Исмаиловым. Такое мнение в интервью RT выразил президент ACA Алексей Яценко. Он также рассказал о стратегии развития лиги на ближайшие несколько лет, ответил, какой из боёв организации стал для него самым запоминающимся, и признался, что не наблюдал за схваткой Емельяненко с Михаилом Кокляевым.

— Пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова прошла по намеченному плану?

— Да, без сомнений. У нас не было опасений, что всё может пойти не по плану. Безусловно, публика переживает за «романтический образ» Александра, как он сам любит это называть. Но, во-первых, у нас подписан контракт на бой. Во-вторых, мы давно знакомы с Емельяненко. Сознавали, что и как будет. В какой-то момент понимание переросло в уверенность.

— Когда услышали, что Емельяненко задержан в Анапе, как отреагировали?

— Знал подробности произошедшего, что там не было ничего особенного. Поэтому отреагировал довольно просто. Подумал, Александру не помешает небольшой отдых. Возможно, именно эта ситуация и привела к окончанию его «каникул» и заставила возобновить тренировки.

— Заключать контракт с таким бойцом — серьёзный риск. Не боитесь, что перед самим боем Александр влипнет в очередную историю?

— Если вы подразумеваете его романтические похождения, то не переживаю об этом.

— Почему?

— Он уже отправился в клуб «Ахмат» и приступил к тренировкам. Более того, поспорил с руководителем клуба, что не будет пить год. Они даже сделали ставки на это. Не думаю, что Емельяненко захочет просто так отдать свой Mercedes.

— Но ведь бой может быть отменён и по другим причинам...

— Спортсмены — живые люди. От травм никто не застрахован. Не хотелось бы, чтобы это произошло, но подобное может случиться с каждым. Например, бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона переносился четыре раза.

— Следовательно, у вас нет уверенности, что схватка между Емельяненко и Исмаиловым действительно состоится?

— У меня есть абсолютная уверенность, что и АСА, и бойцы приложат все усилия, чтобы этот бой состоялся.

— Какие санкции ждут бойца, если по его вине будет отменён поединок?

— В любом стандартном соглашении между лигой и бойцом всё прописано. Это стандартная процедура. Существуют штрафные санкции, возмещение расходов и т. д. Сумма очень большая.

— Больше, чем затраты бойцов на подготовку к бою?

— Конечно. В любом стандартном контракте прописано, что в случае отмены боя спортсмен должен возместить промоушену определённую сумму. Но, помимо прочего, на него могут быть переложены расходы, которые были потрачены на раскрутку поединка. А учитывая тот факт, что он возглавляет кард, компенсация становится колоссальной.

— Насколько?

— Можно считать, что это сумма средств, сравнимая с тратами на организацию всего мероприятия.

— Вы ожидали, что общение Емельяненко и Исмаилова пройдёт в формате обмена шутками, а не колкостями и жёсткими обвинениями?

— Являюсь сторонником хорошего треш-тока. Александр первый раз дерётся в ACA, поэтому ранее у нас не было возможности оценить его действия в ходе подобных перепалок. Что касается Магомеда, то он никогда не лил грязь на своих оппонентов. Ограничивался подколами. Можно сказать, что по ходу пресс-конференции они состязались в остроумии. Мы именно этого и ожидали.

— Были уверены, что жёсткой склоки удастся избежать?

— Да. Ожидали, что не будет грязи, как часто бывает у американцев. Что не будут затронуты святые вещи, использованы нецензурные слова.

— При раскрутке боёв многие промоушены, в частности UFC, делают акцент на скандалы между бойцами с обильным применением треш-тока. В ACA такое не практикуется?

— Не только в ACA. Это касается большинства российских промоушенов. У людей с постсоветского пространства другой менталитет. К счастью, сейчас у нас ещё не абсолютно западное мышление.

— Что вы имеете в виду?

— Там бойцы могут «полоскать» маму, папу, семью, рассказывать грязные вещи, используя при этом нецензурную брань. Потом провести бой, а после этого обнимать противника и говорить: «Я люблю тебя. Мы показали классный поединок». Как можно хорошо относиться к человеку после того, как он наговорил тебе столько гадостей? Это неправильно. Такого не должно быть.

— В России существуют бойцы, использующие западный вариант треш-тока?

— Есть спортсмены, которые побывали в Америке, посмотрели, что там происходит. После чего стали немного путать нашу действительность с тем, что увидели там. Не нужно этого делать. Необходимо оставаться в рамках приличия. В менталитете российского народа существует неприязнь к подобным гадостям. Все должны понимать, что безосновательные оскорбления могут привести к серьёзным последствиям.

— Каким?

— Подобные конфликты могут решаться не только в пределах клетки. Всё может зайти гораздо дальше. Американцы гораздо проще относятся к словам. Наверное, им необязательно подтверждать их поступками. В России принято иначе.

— Ожидаете, что по ходу приближения к поединку пресс-конференции с участием бойцов будут изобиловать грязным треш-током?

— Нет. Мне кажется, Емельяненко и Исмаилов очень уважительно относятся друг к другу и не позволят себе лишнего. Думаю, они и дальше будут пытаться подтрунивать друг над другом, давить морально. Это может касаться как умений в клетке, так и образа жизни. Но честь и достоинство соперника, его семьи и близких затрагивать не будут.

— На данный момент поединок между Емельяненко и Исмаиловым является одним из главных событий года в российском ММА. Стоит ли ждать в ACA проведения таких же крупных боёв в 2020 году?

— Безусловно, ACA намерена организовать ещё несколько схваток, которые будут привлекать внимание не только фанатов смешанных единоборств, но и сторонней аудитории. По уровню ажиотажа этот бой выходит за пределы ММА-сообщества. За перипетиями этой дуэли следят люди, которые даже не интересуются спортом в целом, а наблюдают за звёздами и светской жизнью. Подобные выводы можно сделать по отзывам в социальных сетях.

— Можно ли ожидать, что ACA сделает акцент на околоспортивной составляющей боя?

— Выходить за рамки спорта не будем. Это будет сражение между атлетами, а не парикмахерами и любителями бабочек.

— На ваш взгляд, поединок между Емельяненко и Исмаиловым можно назвать самым крупным за всю историю ACA?

— Если мы берём за критерий ажиотаж в информационном пространстве, то бой Емельяненко — Исмаилов действительно является самым резонансным в истории лиги. Кроме того, за годы существования организации ещё не было схватки, ради которой один из атлетов поднимался на две весовые категории вверх.

— Можете назвать ещё несколько боёв, которые по масштабу были наиболее близки к дуэли Емельяненко с Исмаиловым?

— Марат Балаев против Салмана Жамалдаева. Изначально лично мной этот поединок не воспринимался как большое событие. Но, как и большинство фанатов, по итогам я признал его боем с приставкой «супер». Это произошло благодаря мужеству спортсменов, накалу страстей, столкновению больших характеров.

— Битва Балаева с Диего Брандао была менее громкой?

— На мой взгляд, этот бой уступил по информационной составляющей. Можно вспомнить реванш между Евгением Гончаровым и Тони Джонсоном. В нём была огромная интрига для фанатов ММА.

— В UFC успешность своих турниров меряют продажами билетов и платных трансляций. В чём измеряют её в ACA?

— Помимо прочего, в АCA большое внимание уделяют яркости самих сражений. Но в организации также обращают внимание на количество проданных билетов и платных трансляций. Что касается PPV, на постсоветском пространстве не всё так просто. Не буду говорить, что наши цифры сравнимы с UFC.

— Как обстоит ситуация на трибунах?

— Ни одна российская лига не продаёт столько билетов, как ACA.

— Сколько в среднем билетов на турнир реализует чемпионат?

— Думаю, около 5—6 тыс. Безусловно, одни шоу привлекли большее внимание, другие — чуть меньшее. Работаем над увеличением этих цифр.

— Сколько зрителей ожидаете на трибунах на ACA 107?

— Планируем продать все билеты, общее число которых составляет около 12 тыс.

— Как известно, этот турнир станет первым в серии Grandpower. Можете рассказать подробнее об этом?

— На данных шоу будут представлены противостояния или бойцы, присутствие которых гарантированно вызовет повышенный интерес аудитории. Организация подобных турниров потребует больших средств, но может обеспечить нам аншлаг на трибунах.

— Как часто ACA планирует проводить шоу серии Grandpower?

— Два, максимум три раза в год.

— Говоря о зарубежных шоу... За пределами страны ACA пользуется таким же спросом, как в России?

— Нет, ведь ACA — российская организация, вследствие чего в ней выступают прежде всего отечественные бойцы. В данный момент мы работаем над тем, чтобы увеличить аудиторию за рубежом.

— В прошлом году ACA проводила турниры в Польше и Казахстане. Какие планы на 2020 год?

— Планируем расширять географию. По плану в первом полугодии у нас запланированы шоу в Казахстане, Польше и Чехии. Что касается второго, то намерены организовать турнир как минимум ещё в одной европейской стране. Находимся в процессе переговоров.

— Планируете посетить страны, считающиеся прародителями ММА, — Бразилию, Японию?

— В 2020 году не собираемся проводить турниры в дальнем зарубежье. В ростере ACA присутствует определённое количество бразильских спортсменов, но для организации шоу должны быть обеспечены определённые условия. Мы работаем над этим. Что касается Японии, то эта страна пока не рассматривается.

— Говоря о Бразилии, о каких условиях вы говорите?

— Нас интересует, чтобы на территории данной страны проводилась трансляция нашего турнира. Кроме того, там должны быть партнёры, заинтересованные в продвижении нашего бренда, создании совместной истории. В настоящее время в этом направлении ведётся работа.

— Почему нет планов по Японии?

— Судя по отчётам маркетинговой группы, в этой стране ACA имеет минимальную аудиторию. Нас смотрят в Европе, Бразилии, странах СНГ, но в Японии цифры заметно ниже.

— Во время пресс-конференции вы сказали, что в будущем ACA намерена отходить от слогана Less Show. More Fighting («Меньше шоу. Больше боёв»). Что стало причиной подобного решения?

— Этот лозунг был провозглашён ещё в те времена, когда лига носила название ACB (Absolute Championship Berkut). Тогда ставка делалась именно на красочность боёв. Но информационную составляющую никто не отменял. Проведение поединка между Емельяненко и Исмаиловым многие уже восприняли как смену курса.

— В чём кардинальные изменения?

— В прошлом в ACB присутствовал своего рода конструктивный минимализм. Занимались продвижением бренда, но уделяли недостаточное внимание раскрутке самих боёв: не создавали истории, не устраивали из этого шоу.

— Саму пресс-конференцию с участием Емельяненко и Исмаилова можно назвать шоу?

— Несомненно. В свете этого данный лозунг уже является неактуальным. В будущем планируем проводить подобные мероприятия для того, чтобы раскрутить турнир, рассказать о нём более широкой аудитории, а не только фанатам ММА.

— В вашем понимании спорт и шоу нераздельно связаны?

— Конечно. Отмечу, что это не концертная деятельность, но элементы шоу должны быть. Необязательно обезьянничать, выходить за рамки, как в западных промоушенах.

— Можно сказать, что на организацию повлияло одно из самых громких событий в России в 2019 году — бой Емельяненко с Кокляевым?

— Нет. Я его не смотрел. Видел лишь нарезки в социальных сетях. Не в курсе, кто ещё выступал на этом мероприятии. Знаю лишь, что схватка между Александром и Михаилом проходила по правилам бокса.

— Вам было настолько неинтересно?

— Дело не в этом. Просто в этот же день ACA проводила турнир в Алма-Ате. Времени не было.

— Не было желания насладиться выступлением Емельяненко уже постфактум?

— Что там пересматривать. За свою жизнь видел столько боёв, что уделять этому особое время... Заранее знал, чем всё закончится. Спрогнозировать было несложно.

— Как вы считаете, такие события способствуют популяризации единоборств в целом и бокса в частности?

— На мой взгляд, подобное утверждение весьма сомнительно. Если пауэрлифтер подрался с боевым самбистом, то какую пользу здесь может извлечь бокс? В этом случае сам вид спорта был на втором плане, все говорили именно о Емельяненко и Кокляеве.

Возможно, положительную роль сыграло то, что данный поединок посмотрели люди, которые раньше не особо интересовались битвами на ринге. У каждого была своя аудитория: у Михаила — качковская, а Александра — бойцовская и «романтичная». Но в основном люди пришли на это шоу из-за имён.

— В целом выступление представителей других видов спорта на ринге может пойти на пользу боксу?

— В своё время Александр уже проводил бой по данным правилам. И то событие действительно способствовало популяризации бокса, потому что известный боец ММА пришёл в другой вид спорта. То же касается дуэли Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером или возможного выхода на ринг Фёдора Емельяненко или Хабиба Нурмгагомедова.

— Приглашение Емельяненко в ACA связано с ажиотажем вокруг его персоны после этого поединка?

— Нет. Мысли о его привлечении были давно. Кроме того, в тот же момент Исмаилов выразил желание подраться с Емельяненко, после чего матчмейкеры предметно связались с Александром. Так мы и стали заниматься организацией схватки.

— Ранее руководство ACA заявляло, что готово рассмотреть возможность объединения с другими российскими промоушенами. Как вы это видите?

— Насколько помню, Майрбек Хасиев говорил, что ACA готова объединиться с российскими промоушенами. Причём не с каким-то одним, а с несколькими. Теми, что на сегодняшний день что-то представляют из себя: имеют внушительный ростер, финансовые возможности для проведения достойных мероприятий.

— В чём цель возможного объединения?

— Потягаться с сильнейшими промоушенами планеты за лидерство в мировом ММА.

— На ваш взгляд, возможно ли создание единой российской лиги ММА?

— Сложно сказать. Могу лишь подтвердить, что мы готовы. Но это должно быть понятное для всех партнёрство. Оно должно осуществляться исключительно с целью стать лидерами мирового ММА. Если у кого-то будет желание, то это возможно. Но, кроме Хасиева, никто не заявил об этом, все преследуют свои мелкособственнические цели.

— В ACA никогда не рассматривали возможности последовать примеру M-1 Global и стать своего рода площадкой для выращивания бойцов для UFC?

— Нет, таких целей никогда не стояло. Не думаю, что UFC предлагает кому-то подобное. На сегодняшний день им это не нужно. Скорее руководство лиги само решает куда двигаться в данном направлении.

— Почему M-1 Global пошёл по этому пути?

— Не знаю. Понимаю, когда на такое идут региональные лиги, где бойцы начинают свою карьеру. Если её промоутер по совместительству является менеджером этих спортсменов и впоследствии отдаёт их в промоушен выше уровнем, то его мотивация ясна. Таким образом он может заработать на них.

— Какие цели ставит перед собой ACA на ближайшие пару лет?

— Выйти на новые территории, завоевать аудиторию, развивать своих бойцов. Для нас интереснее вырастить своих, чем подписать звёзд извне. Хотя это мы тоже не исключаем. Но в целом хотелось бы вырастить спортсменов, в плане популярности сопоставимых с Фёдором Емельяненко и Хабибом Нурмагомедовым.