Ажиотаж вокруг билетов, медосмотр в Грозном и новое предостережение: как Емельяненко и Исмаилов готовятся к очному бою

Организаторы боя между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым подвели первые итоги продаж билетов на турнир АСА 107 GrandPower. За неделю было реализовано 25% от их общего числа. Тем временем спортсмены продолжают подготовку к встрече. Емельяненко прошёл медкомиссию в Грозном, которая не выявила у него проблем со здоровьем. А Исмаилов рассказал, что будет делать, если соперник выйдет в октагон в нетрезвом состоянии.

Ажиотаж вокруг билетов

Одним из самых ожидаемых событий в мире российских смешанных единоборств остаётся бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым в рамках турнира АСА 107 GrandPower, который состоится 3 апреля на московской «ВТБ Арене». В подтверждении этого факта организаторы привели статистику продаж билетов. Так, за первую неделю болельщики приобрели 25% от их общего числа. Стоимость варьируется от 1500 до 75 тыс. рублей, а первый день продаж принёс промоушену 3 млн рублей.

В большей степени такой ажиотаж обеспечивает фигура Емельяненко, репутация которого в мире ММА весьма неоднозначна. Его коллега, представитель средней весовой категории Владимир Минеев, объяснил феномен популярности Александра тем, что многие болельщики ассоциируют скандального бойца с собой. Кроме того, он признался, что в некоторой степени и сам ему симпатизирует.

«Не считаю, что Александр является образцом для подражания, но зато он честный. Я ценю в нём это. Народ любит Емельяненко, потому что он похож на большинство мужчин, населяющих нашу страну. Это русский мужик из средней полосы. Украл, выпил — в тюрьму. Кто-то был в местах не столь отдалённых, кто-то просто может выпить, погудеть, подраться, кого-то обозвать. Это нормально для нас. К сожалению, это факт», — поделился Минеев.

Продолжение противостояния

Тем временем спортсмены продолжают подготовку к поединку. Исмаилов рассказал, что тренируется в полную силу. Он рассчитывает, что против него в октагон выйдет «лучшая версия» Емельяненко.

«В целом у меня от него остались положительные впечатления, хотя считаю, что Александр неответственно, с недооценкой подходит к этому противостоянию. Со мной нужно быть посерьёзнее в тренировочном процессе, нужно правильно питаться, спать и тренироваться. Мне нужна победа над лучшей версией Александра Емельяненко. Поэтому мы смотрим на его лучшие бои, где он находился в лучшей форме», — заявил Исмаилов в интервью официальному YouTube-каналу ACA.

Что касается Емельяненко, то он прошёл медкомиссию, которая не выявила у него проблем со здоровьем.

«В ходе медицинского обследования, которое прошёл Александр Емельяненко в Грозном, никаких патологий не выявлено. Проверили всё, в том числе и сердечно-сосудистую систему. Александр здоров», — сообщили представители ACA.

В настоящий момент он тренируется под руководством наставника грозненского клуба «Ахмат» Мурада Бичуева. Пресс-служба промоушена поделилась одним из фрагментов его подготовки.

Между тем сам Емельяненко на своей странице в Instagram опубликовал новое видеообращение к Исмаилову. Помимо него, в ролике присутствует глава клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов, по словам которого в скором времени боец наберёт оптимальную форму.

«Ахмат» пригласил меня на подготовку, на сбор. Чтобы я побил лысую голову. «Ахмат» — сила», — заявил Емельяненко.

Ответ Исмаилова не заставил себя ждать. Он разместил шуточное видео, смонтированное из кадров с пресс-конференции, посвящённой предстоящему бою. На нём Емельяненко якобы исполняет оперную арию.

Многие с интересом наблюдают за пикировкой двух бойцов. Стоит отметить, что противники, в отличие от большинства подобных противостояний, относятся другу к другу достаточно уважительно, предпочитая обмениваться колкостями, а не оскорблениями. Сам Исмаилов высоко оценил интеллектуальные способности Емельяненко.

«Он мой лучший соперник не только в клетке, но и за её пределами. Мы с ним можем пошуметь, он самый правильный персонаж для этого, он понимает юмор и сам способен сострить. В этом я его уважаю. Но затаскивать в октагон Александра не хочу. Пусть он зайдёт туда вприпрыжку. Если Емельяненко выйдет в клетку подвыпившим, будем выбивать из него алкоголь», — добавил Исмаилов.

Будущий соперник

Несмотря на то что до боя остаётся ещё два месяца, уже идут разговоры о том, с кем встретится победитель. Одной из наиболее вероятных кандидатур является Минеев. Сам боец не отрицает возможности встречи с Емельяненко, которая может пройти по правилам бокса.

«Если Александр победит Исмаилова, мне было бы интересно с ним встретиться. Что касается боя по правилам бокса, то в этом заинтересованы РЕН ТВ и Камил Гаджиев (глава российского промоушена Fight Nights Global. — RT). Это интересное противостояние», — приводит слова Минеева Sport24.

На бой с ним претендует и Исмаилов, причём соперники уже встречались ранее. В октябре 2018 года бойцы не сумели выявить победителя в ходе 25-минутного поединка. Однако данное противостояние также вызвало колоссальный интерес у болельщиков, которые хотели бы вновь увидеть соперников в октагоне.

В конце января о потенциальном реванше заявлял Гаджиев, а сейчас сам Минеев подтвердил, что бойцы уже договаривались о повторной встрече, однако пока только на словах.

«У ACA была возможность предложить мне этот бой раньше, но они этого не сделали. На данный момент от них тоже нет предложений, но интерес к реваншу не утихает до сих пор. И у Гаджиева этот интерес есть. Они с Магой общаются. Исмаилов уверенно ему сказал, что хочет реванш. Сколько я получу? С промоушеном договаривались на 10 млн», — рассказал Минеев.