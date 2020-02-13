Александр Емельяненко прошёл медицинское обследование в Грозном

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Перед началом тренировок в борцовском клубе «Ахмат» в Грозном российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прошёл медицинское обследование.
Александр Емельяненко прошёл медицинское обследование в Грозном
  • АГН «Москва»

«В ходе медицинского обследования, которое прошёл Александр Емельяненко в Грозном, никаких патологий не выявлено. Проверено всё, в том числе и сердечно-сосудистая система. Александр здоров», — гласит сообщение пресс-службы БК «Ахмат».

Александр Емельяненко будет заниматься в тренировочном лагере в Грозном в рамках подготовки к бою со своим соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бой пройдёт на турнире ACA 107 в Москве на «ВТБ Арене» 3 апреля.

Ранее Исмаилов заявил, что если Емельяненко выйдет в клетку подвыпившим, то он будет выбивать алкоголь из него.

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