Исмаилов: если Емельяненко выйдет в клетку подвыпивший, будем выбивать алкоголь из него

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мнением о своём будущем оппоненте Александре Емельяненко.
Исмаилов: если Емельяненко выйдет в клетку подвыпивший, будем выбивать алкоголь из него
  • АГН «Москва»

«Емельяненко — мой лучший соперник не только в клетке, но и за её пределами. Мы с ним можем пошуметь, он самый правильный персонаж для этого, он понимает юмор и сам может сострить. Если Емельяненко выйдет в клетку подвыпивший, будем выбивать алкоголь из него», — заявил Исмаилов YouTube-каналу ACA.

В январе 2020 года Александр Емельяненко был задержан за хулиганство в нетрезвом виде и отбывал наказание в СИЗО.

Ранее Исмаилов заявил, что ему нужна победа над лучшей версией Александра Емельяненко.

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