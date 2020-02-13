Исмаилов: мне нужна победа над лучшей версией Александра Емельяненко

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов считает, что его следующий оппонент Александр Емельяненко несерьёзно относится к их противостоянию.
Исмаилов: мне нужна победа над лучшей версией Александра Емельяненко
  • АГН «Москва»

«Александр неответственно, с недооценкой подходит к противостоянию со мной. Со мной нужно быть посерьёзней в тренировочном процессе, должен правильно питаться, спать и тренироваться. Мне нужна победа над лучшей версией Александра Емельяненко. Мы смотрим на его лучшее противостояние, где он был в лучшей форме», — рассказал Исмаилов YouTube-каналу ACA.

Поединок Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко состоится на турнире АСА 107 в Москве 3 апреля 2020 года.

Ранее Минеев заявил, что может провести бой с Александром Емельяненко по правилам бокса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить