Исмаилов: мне нужна победа над лучшей версией Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов считает, что его следующий оппонент Александр Емельяненко несерьёзно относится к их противостоянию.

«Александр неответственно, с недооценкой подходит к противостоянию со мной. Со мной нужно быть посерьёзней в тренировочном процессе, должен правильно питаться, спать и тренироваться. Мне нужна победа над лучшей версией Александра Емельяненко. Мы смотрим на его лучшее противостояние, где он был в лучшей форме», — рассказал Исмаилов YouTube-каналу ACA.

Поединок Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко состоится на турнире АСА 107 в Москве 3 апреля 2020 года.

Ранее Минеев заявил, что может провести бой с Александром Емельяненко по правилам бокса.