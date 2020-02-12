Минеев заявил, что может провести бой с Александром Емельяненко по правилам бокса

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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев может стать следующим соперником Александра Емельяненко.
Минеев заявил, что может провести бой с Александром Емельяненко по правилам бокса
  • АГН «Москва»

«Если Александр победит Исмаилова, то наш бой может быть интересным. В этом поединке по правилам бокса заинтересованы РЕН ТВ и Камил Гаджиев. Это интересное противостояние», — цитирует Минеева Sport24.

Ближайший поединок Александр Емельяненко проведёт 3 апреля в Москве на турнире АСА 107. Соперником станет Магомед Исмаилов.

Ранее сообщалось, что Емельяненко согласился на поединок с Кадыровым и прибыл в Грозный для подготовки к бою с Исмаиловым.

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