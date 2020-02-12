«Принял этот вызов»: Емельяненко согласился на поединок с Кадыровым и прибыл в Грозный для подготовки к бою с Исмаиловым

Боец MMA Александр Емельяненко прибыл в Грозный, где будет готовиться к предстоящему бою с Магомедом Исмаиловым. Спортсмен не сомневается в своей победе, так как соперник, по его мнению, не умеет драться. Он также рассказал о подготовке к бою с Рамзаном Кадыровым, объяснил свой арест в Анапе в январе этого года и ответил на обвинения в алкоголизме. В то же время промоутер Владимир Хрюнов рассказал о возможном проведении поединка между Емельяненко и Сергеем Харитоновым.

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, выступающий в тяжёлом весе, прибыл в Грозный. Здесь он будет тренироваться и готовиться к предстоящему бою с представляющим средний вес бойцом MMA Магомедом Исмаиловым. Поединок пройдёт 3 апреля на столичной «ВТБ Арене» в рамках турнира АСА 107 GrandPower. В Чечне Емельяненко проведёт тренировочный лагерь под руководством главного тренера бойцовского клуба «Ахмат» Мурада Бичуева. По приезду спортсмен уже успел поспорить с главой организации Абузайдом Висмурадовым, и теперь, чтобы выиграть, не должен употреблять спиртное в течение года. При этом спор предложил сам Емельяненко.

«По инициативе Александра мы заключили пари: он обещал мне, что откажется от алкоголя, как минимум, на год. В случае нарушения договора, добавил, отдаст свой автомобиль. Все мы знаем, что Александр человек слова, и уверены, что он сдержит данное обещание», — написал Висмурадов на своей странице в Instagram.

Между тем несколько дней назад Магомед Исмаилов записал для своего будущего соперника специальное видеообращение, в котором напомнил о разгульном образе жизни Емельяненко. Тот, в свою очередь, ответил Магомеду, подчеркнув, что предстоящий бой не должен вызвать у него никаких проблем.

«Все эти «праведники», они на комплексах, зажатые, боятся шаг вправо сделать, шаг влево. И всё, что им скажет тренер, они делают. Если говорить про Исмаилова, то, конечно же, я его побью. Он драться не умеет. Когда он весил 80 килограммов, еле ходил. Пять минут отстоял на татами и сдох. А что будет при весе в 100 килограммов? Да он через 20 секунд сдохнет! Единственное, что может помочь ему подольше продержаться в ринге в бое с Емельяненко, это прыгнуть мне в ноги, схватить меня за ногу и тянуть к сетке, упираться, повалить, сделать нокдаун и искать кислород», — заявил Емельяненко в интервью официальному YouTube-каналу лиги ACA.

Боец также напомнил о том, что в декабре 2019 года его вызвал на бой глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По словам Емельяненко, детали этого поединка им ещё предстоит проговорить.

«Надо будет обсудить бой с Рамзаном Ахматовичем, который меня вызвал. Я этот вызов принял и согласился. Сейчас, думаю, он усиленно тренируется и готовится, чтобы побить Емельяненко», — добавил боец.

В то же время осенью этого года спортсмен может провести ещё один поединок — против бойца Сергея Харитонова. Тот, в свою очередь, готовится 23 февраля встретиться с бразильцем Фернандо Родригесом в титульном бою за звание чемпиона мира по версии World Total Combat Federation. Промоутер Владимир Хрюнов считает, что в случае победы Харитонов поединок состоится, так как у обоих российских борцов имеются счёты друг к другу.

«Действительно, есть уже полемика между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым. У них накопилось много личного. Как творческая идея — если, конечно, у Сергея получится завоевать титул, — мы все на это рассчитываем. У нас есть в планах предложить выяснить отношения в ринге. В рамках World Total Combat Federation», — отметил Хрюнов в интервью «Рен ТВ».

Также Емельяненко прокомментировал недавнюю скандальную историю, которая произошла с бойцом в Анапе. Напомним, в январе этого года он был арестован за хулиганство. При этом причины, по которым боец провёл семь суток в заключении, остались ему непонятны. Судья, которая приняла такое решение, по мнению Емельяненко, руководствовалась личными амбициями.

«Если честно, ровным счётом ничего не было. Я там не хулиганил. Никого не побил, никого не обидел. Просто выпил вина и громко разговаривал матом. После этого вызвали полицию. Я сказал им: «Это я, иди сюда». Затем приехали ещё сотрудники полиции. Мы постояли возле забора, и я говорю: «Всё, пацаны, езжайте домой, я спать пошёл». А они сказали, что не могут, так как поступил экстренный вызов. Нужно меня доставить, чтобы галочку поставить о том, что это был не ложный вызов. Про судью я промолчу. Мне сразу сказали, что она мужененавистница», — пожаловался боец.

Также Емельяненко прокомментировал обвинения в алкоголизме, которые ему регулярно предъявляют соперники и поклонники единоборств. Боец подчеркнул, что не видит ничего плохого в употреблении спиртного, пояснив, что часто попросту не видит иного способа расслабиться.

«Всё время в работе, в работе, в работе. Как отключить мозги? Семьи нет, дочка в интернате, дел куча, всё навалилось. Но выпил, расслабился — и всё. Голову отпустило, по-новому смотришь на жизнь. Думаю, те, кто отрицает подобное поведение, это очень закомплексованные люди. И живут они намного хуже, чем спортсмен, который говорит о том, что может выпить. В этом ничего плохого нет. Когда-то же нужно расслабляться. Я выпил, расслабился — мне полегче стало. А те, кто говорит, что спортсмен пить не может, сами «вливают» в себя ежедневно. Их негодование — это самооправдание», — заключил Емельяненко.