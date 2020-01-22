Арест Емельяненко, обращение Макгрегора к Трампу и «поражение» Нурмагомедова от Бузовой: что обсуждают в мире ММА

Александр Емельяненко был арестован на семь суток за мелкое хулиганство в анапском селе Супсех, где проводил подготовку к бою с Магомедом Исмаиловым. Конор Макгрегор поздравил президента США Дональда Трампа с годовщиной инаугурации, а Хабиб Нурмагомедов потерял лидерство в российском Instagram по количеству подписчиков. Главные события в мире ММА — в материале RT.

Проблемы Емельяненко с законом

Александр Емельяненко вновь стал героем полицейских хроник, когда готовился в анапском селе Супсех к будущему поединку с Магомедом Исмаиловым. На этот раз один из самых обсуждаемых российских бойцов был задержан полицейскими на базе отдыха «Спорт» в нетрезвом состоянии и привлечён к административной ответственности.

Впоследствии это подтвердили в Краснодарском краевом суде, отметив, что российский боец был арестован на неделю.

«Это Анапский районный суд. Там действительно семь суток административного ареста — наказание за совершение административного правонарушения, ч. 1 ст. 20.1 — это мелкое хулиганство», — сообщили в пресс-службе учреждения.

Там добавили, что правонарушение было совершено в 9 часов утра 21 января.

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Поединок между Емельяненко и Исмаиловым должен состояться на турнире ACA 107, который запланирован на 3 апреля в Москве. В связи с задержанием бойца проведение схватки вполне могло оказаться под угрозой, но, как отметили в организации, на данный момент поединку ничего не угрожает.

«Задержание Емельяненко не повлияет на проведение битвы с Исмаиловым. На данный момент всё по-прежнему запланировано на 3 апреля», — заявили Sports.ru в пресс-службе ACA.

Ситуацию вокруг Емельяненко прокомментировал его бывший оппонент Михаил Кокляев. Известный пауэрлифтер заявил, что ему неприятно обсуждение данной темы.

«По поводу Емельяненко не хочу говорить ни хорошего, ни плохого. Знаю его только на ринге... Он мне не друг. Всегда желал ему хорошего, даже после нашего боя. И сейчас продолжаю. Но что здесь можно сделать? Дай бог ему здоровья, и до встречи на ринге», — цитирует Кокляева Sport24.

Примечательно, что для Емельяненко-младшего проблемы с законом не в новинку. Он известен своим буйным нравом и достаточно часто попадал в неприятные ситуации. Достаточно вспомнить случаи с изнасилованием домработницы и многочисленные дебоши, что не только стоило ему репутации, но и привело к тюремному заключению.

Стоит отметить, что в последние годы ситуация не изменилась, вследствие чего Емельяненко неоднократно оказывался за решёткой. В марте он был арестован в Кисловодске за неповиновение стражам порядка. Местный суд также лишил его водительских прав на 1,5 года и обязал выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. А уже спустя два месяца он был задержан в Москве. Причиной стало распитие спиртных напитков в общественном месте, правда, вскоре боец был отпущен на свободу.

Общение Макгрегора с Трампом и травмы Серроне

Главным событием прошедших выходных в ММА стала дуэль Конора Макгрегора и Дональда Серроне, которая продлилась всего 40 секунд и завершилась победой ирландца. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях триумфально совершил возвращение в октагон и вновь вернулся на лидирующие позиции в промоушене. Так, в настоящее время он имеет шансы побороться за титул как в лёгком, так и в полусреднем весе. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт уже заявил, что Ноториус померится силами с триумфатором схватки между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, при этом существует вероятность встречи с Хорхе Масвидалем за временный пояс в категории до 77 килограммов.

Победа над Серроне не только открыла Макгрегору множество вариантов продолжения карьеры, но также улучшила его позиции в табели о рангах. В лёгком весе он обошёл Джастина Гэтжи и поднялся на третью строчку, а в рейтинге pound-for-pound (вне зависимости от весовых категорий) поднялся на 11-е место. Спуститься ниже пришлось действующей чемпионке в наилегчайшем весе Валентине Шевченко и бывшему обладателю титула в полулёгкой категории Максу Холлоуэю.

Стоит отметить, что свои позиции поправил и Аскар Аскаров, также выступавший на воскресном шоу. Победа над Тимом Эллиоттом стала для него дебютной в UFC и помогла ворваться в топ-10 наилегчайшего веса. Россиянин поднялся на шесть строчек и расположился на шестом месте.

В преддверии поединка на турнире UFC 246 Макгрегор неоднократно заявлял, что рад вернуться на американскую землю и вновь выступать в Лас-Вегасе. В связи с этим неудивительно, что он нашёл время поздравить действующего президента США Дональда Трампа с очередной годовщиной инаугурации. 20 января исполнилось ровно три года с того момента, как тот стал главой государства.

«Феноменальный президент. Возможно, величайший в истории США. В любом случае один из величайших, поскольку он сидит на плечах многих удивительных гигантов, которые были до него. Это непростая задача. Невероятно. Поздравляю! И счастливого Дня Мартина Лютера Кинга», — написал боец в Twitter.

Примечательно, что Трамп не оставил слова Макгрегора без внимания и поздравил того «с большой победой в UFC».

Что касается бывшего оппонента ирландца, то ему предстоит взять длительный перерыв в выступлениях. Согласно заявлению Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), Серроне получил перелом носа и лёгкий перелом орбиты, в связи с чем не сможет появляться в октагоне на протяжении ближайших шести месяцев.

Проигрыш Бузовой и вызов от Волкановски

Пока Макгрегор лишь начинает свой новый поход за титулом UFC, Хабиб Нурмагомедов готовится в третий раз отстаивать своё звание. Уже в апреле он сразится с Тони Фергюсоном, а в случае победы сравнится с рекордсменами дивизиона по числу успешных защит. На данный момент по этому показателю лидирует трио в лице Би Джей Пенна, Фрэнки Эдгара и Бенсона Хендерсона.

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Но если в руководстве промоушена уверены, что именно Макгрегор является наиболее заслуженным претендентом на титул в лёгком весе, то Александер Волкановски придерживается другого мнения. В декабре он завоевал пояс в полулёгкой категории и не намерен останавливаться на достигнутом. По его словам, ему по силам на равных соперничать с Нурмагомедовым, даже несмотря на серьёзную разницу в габаритах. Согласно официальным протоколам, австралиец на десять сантиметров ниже россиянина и на 4,5 килограмма легче. Тем не менее он имеет больший размах рук (180,34 — 177,8).

«Скажем прямо, меня непросто побороть. Мой невысокий рост иногда становится плюсом, а с короткими руками и ногами довольно легко подниматься. Я очень силён, у меня хорошая база, а также неплохая ударная техника, поэтому (у этого боя. — RT) есть интрига. Многие скажут: «Он же намного больше тебя». Да наплевать! Я всю жизнь бьюсь с противниками намного крупнее, и мне это никогда не мешало. Разница в росте для меня не проблема», — цитирует Волкановски MMA Junkie.

Примечательно, что, если в октагоне Нурмагомедов является непобеждённым бойцом и занимает вторую строчку в рейтинге pound-for-pound, то в социальных сетях терпит поражение. На протяжении нескольких месяцев спортсмен оставался лидером российского Instagram по числу подписчиков, но пропустил на первое место Ольгу Бузову. По состоянию на январь 2020 года за певицей и телеведущей следят 19,1 млн человек, в то время как жизнью чемпиона UFC интересуются 18,4 млн людей.