Страх перед Хабибом или проблемы со сгонкой веса: почему Макгрегор решил идти к бою с Масвидалем, а не с Нурмагомедовым

В главном поединке турнира UFC 246 Конор Макгрегор прервёт 15-месячный простой и сразится с Дональдом Серроне. По инициативе ирландца бой пройдёт в полусредней категории, что, на первый взгляд, отдаляет его от возможного реванша с Хабибом Нурмагомедовым. О том, почему для Макгрегора приоритетнее провести схватку с Хорхе Масвидалем, — в материале RT.

На протяжении последнего года одной из главных тем в UFC оставался возможный реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Несмотря на однозначность исхода первого поединка, ирландец был полон решимости провести ответный бой и был готов ради этого на всевозможные уловки. Он неоднократно оскорблял не только спортсмена, но и его близких, жену и религию, а впоследствии позволил себе резкие высказывания в адрес соотечественников Хабиба, всеми силами пытаясь заставить того принять бой.

Однако Нурмагомедов не поддался на провокации, уверенно провёл вторую защиту титула и уже узнал имя следующего противника. Подобное положение дел заставило Макгрегора менять тактику и искать другой подход к россиянину. Он обратил внимание на других возможных соперников и выбрал среди них одного из самых удобных для себя. Дональд Серроне имел в своём пассиве два поражения подряд и как никто другой удовлетворял задачам Конора. Победа же над столь именитым бойцом мола возродить веру в него как промоушена, так и фанатов, что могло обеспечить ему встречу с Хабибом.

Но ирландец в очередной раз удивил всех. Макгрегор перенёс бой с Серроне в более удобный для того вес и заявил о желании продолжить выступления в этой категории. В качестве будущих оппонентов он обозначил действующего обладателя звания «самого жёсткого ублюдка» (BMF) Хорхе Масвидаля и чемпиона Камару Усмана.

Решение Макгрегора сменить весовую категорию не могло не вызвать разговоров о его истинных мотивах, одним из которых можно было считать страх повторно уступить Нурмагомедову. Поражение в реванше могло стоить ирландцу не только статуса, но и карьеры, поскольку оно грозило не только отбросить его в рейтингах, но и сломить морально. Также можно было предположить, что с годами Конору стало гораздо сложнее сбрасывать вес, что закрыло ему путь в категорию до 70 кг.

Учитывая опыт выступления ирландца в полусреднем дивизионе, многие могли счесть подобные заявления чересчур опрометчивыми. Пока что Макгрегор дважды бился в нём и лишь раз взял верх. И это при том, что оба раза ему противостоял легковес Нейт Диас, не славящийся своими физическими данными. В соперничестве с истинными полусредневесами Конор рисковал оказаться гораздо ниже и слабее, что практически лишало его шансов на успех.

Однако настоящий план Макгрегора был значительно проще и мало чем отличался от того, что он делал ранее. В 2017 году он уже выражал готовность сразиться с на тот момент действующим чемпионом в полусреднем весе Тайроном Вудли, но UFC не пошёл ему навстречу. Наверняка он отлично понимал, что в этот раз Дана Уайт и компания уж точно не предоставят ему возможности сразу побороться за пояс, что гарантированно освобождало его от встречи с самым грозным спортсменом из вышеназванной пары. Таким образом, оставался Масвидаль, который и является для него ключом не только к Нурмагомедову, но и к полноценному возвращению на олимп Абсолютного бойцовского чемпионата.

За последний год Масвидаль превратился в главную звезду смешанных единоборств. Его нокаут в поединке с Беном Аскреном стал самым быстрым в UFC и за ближайшие годы может войти в число величайших досрочных побед в истории ММА. Прибавьте к этому многочисленные награды по итогам года и схватку на юбилейном, 500-м турнире чемпионата в Нью-Йорке — и получите новое лицо промоушена. Учитывая тот факт, что несколько лет назад именно Макгрегор был главной звездой индустрии, это не может не задевать его самолюбия.

Таким образом, для Макгрегора поединок с Масвидалем имеет огромное значение сразу по нескольким причинам. Он не может быть не заинтересован в том, чтобы, во-первых, вновь вернуть себе статус самого популярного представителя смешанных единоборств, а во-вторых, заполучить ещё один пояс, пусть и не имеющий такой ценности, как настоящее чемпионское звание. Ирландец с ходу заявил о претензиях на титул BMF, что весьма резонно, учитывая его поведение.

Побив Хорхе, Конор вновь привлечёт к своей персоне огромное внимание и окажется в выигрышной позиции. Эта схватка непременно соберёт у экранов рекордную аудиторию и принесёт UFC огромную прибыль, что заставит Дану Уайта исполнить любое желание ирландца. Именно в этот момент он и потребует реванша с Нурмагомедовым, а руководство просто не сможет ему отказать.

Макгрегор отлично понимает, что победы над условными Дастином Порье или Джастином Гэтжи вряд ли вызовут такой же восторг, как его успех в битве с Масвидалем. Первого он уже побеждал, а второй пока не обладает необходимым весом в промоушене. Это отлично продемонстрировал сам глава UFC, отметив, что на данный момент американец не входит в число главных претендентов на титул в лёгком весе. Тем не менее он является очень опасным бойцом и может создать ирландцу достаточно проблем, что делает схватку с ним ещё более невыгодной.

Безусловно, Масвидаля тоже сложно назвать удобным оппонентом, но он уж точно не превосходит Макгрегора в ударной технике и силе удара. Что касается физической мощи, то он должен иметь небольшое преимущество, но не настолько разительное. В этом плане он значительно уступает другим представителем полусреднего дивизиона — таким, как те же Усман и Вудли.

По большому счёту, Хорхе имеет преимущество над Конором лишь в двух аспектах. Во-первых, ему гораздо привычнее выступать в данной категории, что может сказаться в более поздних раундах. Предыдущие попытки ирландца биться в дивизионе до 77 кг были неубедительными по причине недостатка выносливости. Ему очень тяжело таскать дополнительную массу, а энергозатратный стиль боя ведёт к усталости. Во-вторых, Масвидаль отлично умеет вязать соперников в клинче, что так не нравится Макгрегору. Именно эта тактика помогла Нурмагомедову и Диасу измотать экс-чемпиона, после чего он стал заметно менее опасным.

Но несмотря на яркие победы в последних боях и резко возросшую популярность, Масвидаль остаётся довольно средним бойцом, которого нельзя назвать непроходимым. Это отлично понимает и Макгрегор, выбравший его в качестве следующей «жертвы». За свою карьеру американец уступил 13 раз, причём успел побывать и в нокауте. Правда, это произошло в далёком 2008 году, когда его отправил на канвас бразилец Родриго Дамм.

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Кроме того, ранее Масвидаль уже испытывал проблемы в противостояниях с левшами. Достаточно вспомнить его дуэль с Бенсоном Хендерсоном, завершившуюся его поражением раздельным решением судей. Хорхе долго не мог нащупать свою дистанцию и довольно много пропускал. И это учитывая тот факт, что его визави всегда специализировался на борьбе и никогда не считался искусным ударником. Возможно, на это обратил внимание и Макгрегор, являющийся признанным специалистом в данном аспекте.

Таким образом, решение Конора биться с Ковбоем именно в полусреднем весе внезапно оказывается вполне логичным. Он решил не тратить время на бои с оппонентами, уступающими ему в классе и популярности, а поставил задачу в кратчайшие сроки вернуться на вершину своего вида спорта. Бой с Серроне должен стать для него полноценной проверкой на прочность и продемонстрировать, способен ли он осуществить свой план по возвращению в элиту.

Поединок должен показать, сможет ли Макгрегор на равных биться с природными полусредневесами, насколько хорошо сумеет использовать свои плюсы с сильно превосходящими его в росте атлетами и удалось ли ему решить проблемы с выносливостью. Если да, то схватка с Масвидалем станет лишь вопросом времени. Американец никогда не выбирал соперников и не упустит возможности заработать кругленькую сумму.