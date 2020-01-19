Возвращение назло Нурмагомедову: Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд на турнире UFC 246

В Лас-Вегасе прошёл первый турнир Абсолютного бойцовского чемпионата в 2020 году. В главном поединке UFC 246 Конор Макгрегор досрочно победил Дональда Серроне. Бой продлился 40 секунд и завершился техническим нокаутом. Также шоу запомнилось выступлениями российских спортсменов Аскара Аскарова и Алексея Олейника, которые взяли верх над своими оппонентами.

Победы Олейника и Аскарова

В рамках прошедшего в Лас-Вегасе турнира UFC 246 первым из россиян в октагон вошёл Аскар Аскаров. Схватка с участием бойца наилегчайшего веса проходила на стадии предварительного карда, что стало для дагестанца отличным результатом, особенно учитывая ничейный исход его первого поединка в промоушене. Этому поспособствовал и высокий уровень соперника, которым был седьмой номер рейтинга Тим Эллиотт. Среди заслуг американца можно упомянуть не только длительное нахождение в элите весовой категории, но и бой за чемпионский титул с Деметриусом Джонсоном.

Его план был предельно прост: он рассчитывал во что бы то ни стало идти вперёд и инициировать размен ударами, после которого собирался завязать оппонента в клинче и перевести в партер. Американец всегда славился именно своими навыками джиу-джитсу, о чём говорят шесть побед с помощью болевых и удушающих приёмов. Однако в этот раз ему не удалось преуспеть. Аскаров смотрелся на голову сильнее в стойке и уже в первом раунде послал Эллиотта в нокдаун. Тим опустил руки и принялся провоцировать визави на активные действия, за что мгновенно был наказан размашистым правым прямым. Аскар бросился добивать, но опытный борец умело завязал ему руки и сумел избежать досрочного поражения.

Второй раунд проходил в том же ключе. Эллиотт неумело прессинговал и позволял Аскарову беспрепятственно наносить удары по голове и корпусу, а Аскаров уверенно работал вторым номером. Правда, в середине раунда он всё же позволил американцу приблизиться, за что был наказан двумя амплитудными бросками, но большего извлечь из ситуации Эллиотту не удалось. Экс-чемпион ACB действовал уверенно и хладнокровно, чего нельзя было сказать о его противнике.

К середине третьего отрезка у Эллиотта начало заканчиваться терпение. Он регулярно обращался к сопернику с предложением пуститься в бесшабашный обмен ударами, но так и не получил такой возможности. Аскаров уверенно «обстреливал» его со средней дистанции, не оставив вариантов для судей. По окончании поединка все трое рефери отдали ему предпочтение, причём двое из них увидели превосходство Аскара во всех трёх пятиминутках. Россиянин одержал первую победу в UFC и с большой долей вероятности войдёт в топ-10 рейтинга наилегчайшего веса.

В отличие от соотечественника, Олейник бился в основном карде. 12-й номер тяжёлого веса экзаменовал Мориса Грина, имевшего в активе лишь три поединка в UFC. Примечательно, что единственное поражение под эгидой промоушена он потерпел в противостоянии с другим российским бойцом. В октябре он встречался с Сергеем Павловичем и продержался чуть более двух минут.

Для Олейника этот бой имел огромное значение, ведь он мог стать для него последним в UFC. К этому моменту в пассиве россиянина значилось два досрочных поражения, и ещё одна неудача могла стоить ему контракта. Однако в ключевой момент Алексей собрался и смог подтвердить своё право выступать в сильнейшей лиге мира.

Российский боец — один из главных специалистов по болевым в тяжёлом дивизионе, что он в очередной раз подтвердил. Уже в первом раунде он пытался провести ручной треугольник, но американец не только уверенно защищался, но и отметился серией опасных ударов из положения лёжа. В один момент могло показаться, что Олейник рискует оказаться в нокауте, но он выстоял.

Развязка наступила во второй пятиминутке. Ценой серии пропущенных ударов Олейник смог сблизиться с Грином, после чего затянул того в партер. Попытка провести фирменный удушающий «Иезекиль» не увенчалась успехом, зато смогла отвлечь внимание визави. Тот немного ослабил бдительность и отдал руку, а Алексей провёл армбар. К чести Мориса стоит признать, что он долгое время отказывался сдаваться, но всё же был вынужден капитулировать.

Триумфальное возвращение Макгрегора

Схватка между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне была обречена стать одним из главных событий 2020 года в смешанных единоборствах. Каждое выступление ирландца вызывает огромный ажиотаж среди любителей ММА, но на этот раз катализатором выступало его длительное отсутствие. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях не появлялся в октагоне на протяжении 15 месяцев, что в разы увеличило уровень ожидания боя.

Тем не менее главный поединок турнира UFC 246 был не просто громкой вывеской — он должен был ответить на несколько важнейших вопросов. Первым из них была способность Макгрегора выступать на равных с бойцами, сильно превосходящими его в габаритах. Ранее он лишь раз встречался с таким спортсменом и не сильно преуспел. В первой битве он уступил Нейту Диасу, а в ответной взял верх лишь решением судей.

Также этот бой должен был продемонстрировать, не была ли ошибкой авантюра ирландца с переходом в полусредний вес. В сражениях с тем же Диасом он смотрелся не лучшим образом во многом из-за огромных проблем с выносливостью. Дополнительная масса не только вызвала у него усталость значительно раньше обычного, но и снизила его манёвренность в клетке. Однако в этот раз Макгрегор не был столь ограничен в сроках и имел возможность должным образом подготовить организм к боям в категории до 77 кг. Судя по всему, он использовал это время с пользой, что было отлично заметно по ходу процедуры взвешивания. Конор смотрелся гораздо более мускулистым и подтянутым, чем в 2016 году, что позволяло рассчитывать на прогресс.

Но одним из самых интересных оставался вопрос о том, насколько Макгрегор хорош в дуэли с оппонентом, которому ему не удалось залезть в голову. На протяжении всей карьеры он славился именно тем, что при помощи треш-тока, явных провокаций и других агрессивных действий забирался «под кожу» визави, заставляя того действовать неразумно в ходе поединка. Лучше всего это проявилось в действиях Жозе Алдо, которому не посчастливилось пережить самые жёсткие нападки со стороны ирландца. Тот буквально терроризировал его на протяжении мирового турне и последующих долгих месяцев, из-за чего бразилец потерял самообладание. В ключевой момент он допустил грубейшую ошибку и оказался в нокауте уже на 13-й секунде.

Кроме того, создалось впечатление, что подобные конфликты с оппонентами помогали и самому Макгрегору. Они позволяли ему заряжаться эмоциями и заходить в клетку более сфокусированным и мотивированным. Искусственный конфликт с противником помогал ему раскрепоститься и почувствовать себя хозяином положения, но на этот раз ему не приходилось рассчитывать на подобное. В преддверии битвы с Серроне он вёл себя чрезвычайно уважительно и не пытался устроить конфронтацию.

При этом оставалось неизвестным, что именно подтолкнуло ирландца к изменению манеры поведения. Возможно, сказался тот факт, что он повзрослел и обзавёлся семьёй. Быть может, он специально решил пустить пыль в глаза Ковбою и показать своё дружелюбие, чтобы добиться преимущества. Либо он потерял интерес к боям и уже не готов идти на всё ради успеха. Ответ на этот вопрос могла дать лишь схватка.

Несмотря на тот факт, что главным действующим лицом был именно Макгрегор, не обращать внимания на его противника было нельзя. На протяжении долгих лет Ковбой подтверждал, что является одним из самых высококлассных бойцов, когда-либо заходивших в октагон. Об этом говорят как его яркие успехи, так и рекорды. Так, Серроне удерживает лучший результат по числу побед и нокаутов под эгидой UFC.

Многие ожидали, что схватка не продлится долго, но мало кто предполагал, что Ковбой не сможет продержаться и одной минуты. Макгрегор практически повторил ход Хорхе Масвидаля в дуэли с Беном Аскреном и мгновенно бросился на визави. Левый прямой и колено хоть и прошли вскользь, но всё же нанесли урон Серроне, а несколько подряд ударов плечом разбили ему нос.

Дональд стал отступать и на отходе выбросил фирменный правый хай-кик, но получил ответный от Конора. Удар ирландца ногой оказался в разы сильнее и практически сбил соперника с ног, после чего ему было достаточно лишь провести добивание. Американец отчаянно сопротивлялся и пытался пережить штурм, но судья Хёрб Дин принял решение остановить поединок спустя всего 40 секунд после его начала.

Макгрегор одержал первую победу с ноября 2016 года и громко заявил о своём полноценном возвращении в октагон. Подобное доминирующее выступление открыло перед ним массу возможностей и вполне может привести его к схватке за титул. Вопрос лишь в том, с кем захочет биться ирландец — с лучшим полусредневесом Камару Усманом или обладателем пояса «самого жёсткого ублюдка» Хорхе Масвидалем.