Уважение к Серроне, бой с Масвидалем и стиль Нурмагомедова: о чём говорил Макгрегор на пресс-конференции UFC 246

Камару Усман похож по стилю на Хабиба Нурмагомедова, заявил на пресс-конференции перед турниром UFC 246 Конор Макгрегор. Экс-чемпион в двух весовых категориях заявил, что готов выйти на замену одному из будущих участников боя за титул в лёгком весе, а также рассказал, что всерьёз рассматривает возможность поединка с Хорхе Масвидалем. Кроме того, он выразил глубокое уважение будущему сопернику Дональду Серроне, но отметил, что американцу нечем удивить его в клетке.

16 января в Лас-Вегасе состоялась официальная пресс-конференция турнира UFC 246, главным событием которого станет поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне. Бойцы не только ответили на вопросы о грядущей схватке, но и рассказали об отношении друг к другу и планах на будущее в смешанных единоборствах. При этом большее внимание было уделено ирландскому спортсмену, чьё возвращение в октагон обещает стать одним из главных событий в мире ММА в 2020 году.

С самого начала эта пресс-конференция была не похожа на остальные медийные мероприятия с участием Макгрегора. Ирландец всегда славился эффектными появлениями и мог заставить ждать их на протяжении длительного времени. Достаточно вспомнить его опоздание на одно из мероприятий с участием Хабиба Нурмагомедова в 2018 году. Букмекеры даже принимали ставки, на сколько именно задержится Конор, но на этот раз он появился вовремя и с ходу продемонстрировал, что намерен вести себя необычайно уважительно.

За долгие годы Ноториус приучил всех к тому, что его битва с соперником начинается не в октагоне, а за его пределами. Он всегда старался залезть в голову визави и сделать всё возможное, чтобы выбить того из колеи. В 2015 году он оскорблял экс-чемпиона в полулёгком весе Жозе Алдо на протяжении всего мирового турне, годом позднее унижал Рафаэля дос Аньоса и Нейта Диаса, говоря об их бедственном финансовом положении. Спустя некоторое время настала очередь Эдди Альвареса и Флойда Мейвезера — младшего, но самой жёсткой психологической атаке подвергся Нурмагомедов. Макгрегор грубо выражался о нём самом, его жене, семье, народе и религии, что, хоть и не дало результата в схватке, стало одной из причин потасовки по её окончании.

Однако на этот раз ещё в своих многочисленных интервью экс-чемпион UFC в двух весовых категориях дал понять, что испытывает огромное уважение к будущему визави — и не изменил своего отношения к нему в ходе пресс-конференции. Более чем за 30 минут Макгрегор не позволил себе ни одного жёсткого высказывания в адрес Серроне, зато успел восхититься его бойцовскими навыками, а также его стилем как в жизни, так и в одежде. Конор был особенно впечатлён кожаным пиджаком, в котором Дональд появился на сцене и даже признался, что намерен сделать себе такой же.

«На данном этапе очень сложно не уважать Дональда. 19 января прольётся кровь, но вражды не будет. Предсказываю, что бой завершится нокаутом», — заявил Макгрегор.

Неудивительно, что столь разительные перемены в поведении Макгрегора вызвали вопросы у представителей СМИ. Журналисты поинтересовались, что стало причиной, но спортсмен заверил, что остался прежним.

«В настоящий момент я очень рад быть здесь и с нетерпением жду возможности выступить перед поклонниками. Меня ждёт бой с серьёзным соперником, ветераном игры, но сейчас я в ударе. Не думаю, что изменился. Просто полностью сосредоточен и счастлив быть здесь», — сказал Конор.

Тем не менее Макгрегор признался, что его симпатия к Серроне не помешает ему войти в октагон и уверенно взять верх в своей первой битве за 15 месяцев. По его словам, Ковбой является довольно предсказуемым атлетом, так что не составит труда подобрать к нему ключи.

«Он мне нравится и всё такое. Хороший парень, но, если быть честным, я могу прочитать Серроне, как детскую книжку. Неплохой боец, у него есть несколько козырей в рукаве. Но я знаю их, понимаю, что он планирует делать и чего надеется достичь. Мы отлично подготовлены», — сказал ирландец.

Американский спортсмен никогда не славился быстротой рук и слыл достаточно медлительным атлетом для лёгкого веса. По мнению ирландца, это может сыграть с ним злую шутку.

«Думаю, что у меня есть преимущество в скорости. Уверен в себе перед боем. Когда Конор Макгрегор предельно готов и всецело сконцентрирован, никто не может достать его. Я хорош в этой игре. Это благодаря мне она стала такой, как сейчас. Напомню об этом 19 января», — пообещал Макгрегор.

В последнее время ирландец неоднократно говорил, что данный поединок в полусреднем весе не является разовой акцией, а должен стать началом его похода к одному из титулов. На данный момент поясом чемпиона дивизиона владеет Камару Усман, в то время как Хорхе Масвидаль удерживает звание BMF («самого жёсткого ублюдка»).

«Хотел бы получить титул «самого жёсткого ублюдка», а потом взять настоящее золото. Для меня чемпионство значит всё-таки чуть больше, особенно с учётом того, как завершилась схватка за пояс BMF. Думаю, нам не позволили насладиться классическим поединком. В четвёртом и пятом раундах нас ждала настоящая драка», — сказал Макгрегор.

При этом он отметил, что с большим удовольствием сразился бы с Масвидалем, после чего не упустил возможности сказать колкость в адрес Нурмагомедова.

«С точки зрения стилей, поединок с Хорхе был бы более захватывающим. Манера ведения боя Усмана схожа с той, что демонстрирует Нурмагомедов. Как и Хабиб, Камару тоже предпочитает нюхать трусы соперников», — добавил Макгрегор.

Примечательно, что, несмотря на ожесточённое противостояние между Макгрегором и Нурмагомедовым, американские журналисты практически не задавали вопросов на эту тему, хотя всего несколько месяцев назад Конор провёл в Москве пресс-конференцию, в ходе которой позволил себе целый ряд жёстких комментариев в адрес Хабиба. Тем не менее журналисты всё же поинтересовались, планирует ли он выйти на замену одному из участников боя за титул в лёгком весе, запланированном на турнире UFC 249 в Бруклине.

«Давайте посмотрим историю их встреч. Они должны были встретиться четыре раза, но этого так и не произошло. Нет гарантий, что один из них не снимется снова. Поэтому будет разумным решением оставаться готовым», — признался Макгрегор.

Кроме того, он отметил, что не исключает возможности выступить на турнире UFC 248 в марте. На шоу заявлено уже семь боёв, но так и не назначен главный поединок вечера. По словам ирландца, если в воскресенье всё сложится хорошо, он готов вернуться в октагон спустя два месяца.

Что касается Серроне, то он также был предельно корректен в своих высказываниях и даже не пытался вывести Макгрегора из равновесия. Стоит отметить, что от него и не стоило ожидать другого, ведь Ковбой всегда считался одним из самых позитивных бойцов в ростере UFC.

Также по теме Мотив для смены категории, слухи о бое с Масвидалем и рекордный гонорар: что известно о возвращении Макгрегора в UFC 19 января на турнире UFC 246 Конор Макгрегор проведёт свой первый бой после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. За...

«Он бывший чемпион в двух дивизионах. Можно смело сказать, что это будет самая тяжёлая битва, в которой я когда-либо принимал участие. Я в восторге. Мне всегда говорили: «Ковбой, ты можешь показать себя в большом бою?» Хорошо, ублюдки, вот и он. Давайте посмотрим», — сказал Серроне.

Несколько дней назад Макгрегор заявил, что превосходит Серроне во всех аспектах и смог бы побить его, даже если бы был болен гриппом. Тем не менее сам американец считает эти слова обычной бравадой.

«Не думаю, что он недооценивает меня. Мы всегда готовимся к тому, чтобы справиться с оппонентом, несмотря на неидеальное состояние. Поэтому, когда он говорит о гриппе и о чём-то ещё, пусть будет так... Мы собираемся сорвать крышу с этого здания. Не могу дождаться схватки», — признался Ковбой.

В завершение пресс-конференции спортсмены по традиции провели дуэль взглядов. Как и их общение, она прошла предельно спокойно и без какой-либо неприязни. Макгрегор обошёлся без толчков в грудь и ударов по рукам и молча посмотрел в глаза Серроне, после чего произнёс: «Отличная работа». Спортсмены ещё некоторое время попозировали перед камерами, после чего покинули сцену. С точки зрения безопасности, будущих противников принято выводить через разные выходы, но на сей раз это не потребовалось.