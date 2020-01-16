«Сехудо меня избегает»: Ян о следующем сопернике, фаворите боя Макгрегор — Серроне и допинге в ММА

Бой с американцем Дональдом Серроне — удобный вариант для Конора Макгрегора. Об этом сказал представитель легчайшего веса в UFC Пётр Ян на пресс-конференции в Москве. По его словам, бывший соперник Хабиба Нурмагомедова — фаворит предстоящего поединка. Кроме того, россиянин заявил, что обладатель пояса Генри Сехудо избегает встречи с ним, а вице-президент UFC по РФ Андрей Громковский поделился мнением об оскорбительном проморолике к турниру UFC 246 в Нью-Йорке, появившемся на российском телевидении.

«Негативно относимся к проявлению неуважения»

На 2020 год российское отделение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) запланировало большое количество новых проектов, в том числе проведение двух турниров, увеличение количества телевизионных трансляций, а также открытие спортивного зала под эгидой промоушена.

По словам вице-президента UFC по России Андрея Громковского, организация делает всё возможное для повышения конкурентоспособности ММА на фоне остальных видов спорта.

«Прошлый год для нас получился очень удачным. На 2020 год у нас также много планов. Надеемся, что наши спортсмены покажут ещё более высокие результаты и станут примером для подражания для молодых людей, которые придут в ММА и будут развивать наш спорт», — заявил Громковский на пресс-конференции в Москве.

Функционер выразил надежду на то, что главной звездой одного из турниров на территории России станет представитель легчайшей весовой категории Пётр Ян.

«Я бы очень хотел, чтобы Пётр выступил в России. Надеюсь, что звёзды сойдутся и нам удастся организовать его бой. Это было бы потрясающе для российской аудитории. В прошлом году у нас был замечательный кард, в котором дрались Забит Магомедшарипов и Александр Волков. Оба взяли верх. Не во всех турнирах наши спортсмены побеждают, но это лишь подчёркивает, что UFC является самой прозрачной и справедливой лигой», — рассказал Громковский.

Менеджер добавил, что уникальность промоушена заключается ещё и в том, что он объединяет в себе представителей множества культур и спортсменов разного происхождения.

«ММА — это, в первую очередь, спорт, и именно на этом мы делаем акцент. Конечно, всё зависит от конкретного боя, но это всегда соревнования личностей. Мы очень рады, когда бойцы имеют возможность проявить себя с лучшей стороны, а болельщики им сопереживают. Главное, чтобы это оставалось спортом, к этому мы и стремимся», — подчеркнул промоутер.

В то же время недавно внимание многих привлёк промо-ролик РЕН-ТВ, рекламирующий бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246 в Лас-Вегасе. В нём экс-чемпион в полулёгком и лёгком весе был описан как «клоун, возомнивший себя великим бойцом» и «балабол». Комментируя произошедшее, вице-президент организации подчеркнул, что такое отношение к какому-либо спортсмену неприемлемо.

«Для нас самое важное — бойцы и отношение к ним. Поэтому мы негативно относимся к проявлению неуважения. Мы разбираемся в этой ситуации, пока от дальнейших комментариев воздержусь», — сказал Громковский.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года, когда потерпел поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова. Их противостояние стало одним из самых ярких в ММА, в связи с чем многие болельщики ожидают реванша.

«Пока мы можем только предполагать. Никаких официальных подтверждений не было. Но думаю, в любом случае, загадывать рано, так как пока все находятся в ожидании боя Макгрегор — Серроне», — рассказал Громковский.

«Ирландец выбрал удобоваримый поединок»

Интересно, что комментировать бой Макгрегор — Серроне на российским телевидении будет именно Ян. Однако боец подчеркнул, что при этом его не стоит называть телеведущим, так как у него не было подобного опыта прежде.

«Я скорее буду помогать. Но этот бой мне очень интересен с профессиональной точки зрения. В октагоне встретятся два универсальных бойца, два базовых ударника. Уверен, они покажут зрелищный поединок», — заявил Пётр.

Фаворитом боя большинство экспертов считает Макгрегора. В победе ирландца уверен и россиянин.

«Для себя наперёд знаю, кто победит. Конечно, в ММА сложно предугадать, как сложится бой, но фаворитом будет Конор. Он выбрал для себя удобоваримый вариант. Серроне этот поединок обогатит, а Макгрегору позволит заявить о себе после долгого отсутствия», — объяснил Ян.

Последний поединок самого Яна состоялся в декабре прошлого года. Тогда он нокаутом победил американца Юрайю Фейбера. По словам легковеса, его следующая цель — завоевание чемпионского пояса.

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«На данном этапе меня интересует бой за титул. Его организация — первая задача моей команды, моих менеджеров. За полтора года я выиграл шесть поединков в наилегчайшем весе. Больше такой победной серии ни у кого нет. Но чемпион нашего дивизиона, Генри Сехудо, не хочет этой встречи, он меня, мягко говоря, избегает», — рассказал россиянин.

Его потенциальным оппонентом может стать экс-двукратный чемпион UFC Ти Джей Диллашоу, в настоящий момент отбывающий двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.

«Это очень интересный боец, большое имя в США. Думаю, в будущем мы с ним встретимся. Меня никогда не смущало допинговое прошлое соперников, потому что в бою оно им не поможет. Можно пичкаться чем угодно, но всё дело в психологии. Если человек в себе не уверен, он пытается найти помощь на стороне», — поделился мнением Ян.

Кроме того, он отметил значимость популяризации смешанных единоборств в России.

«Конечно, это огромный плюс, что по всей стране интересуются ММА. Чем больше охват, тем больше людей получит возможность смотреть поединки. Когда я выступаю в США, меня постоянно спрашивают, почему мои бои не транслируют в России. Поэтому круто, если рост популярности продолжится», — заключил Ян.