Ян назвал фаворита поединка Макгрегор — Серроне

Российский боец легчайшего веса Пётр Ян поделился мнением относительно фаворита главного поединка турнира UFC 246 между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.

«Это два универсальных бойца, базовых ударника. Поэтому с точки зрения зрелищности это будет интересный бой. Но я для себя наперёд знаю, кто победит. Конечно, в ММА сложно угадать, но Конор здесь фаворит. Он выбрал для себя удобный поединок. Решил обогатить Серроне и заявить о себе после долгого отсутствия», — заявил Ян в ходе пресс-конференции в Москве.

Ранее боец признался, что его часто спрашивают об отсутствии трансляций турниров UFC в России.