Ян: меня часто спрашивают, почему мои бои не показывают в России
- Reuters
«Конечно, это огромный плюс, что популяризация спорта охватит всю страну, ещё больше людей получат возможность смотреть поединки. Когда я выступаю в США, мне поступает куча сообщений, почему мои бои не показывают в России. Поэтому круто, что ММА будет набирать популярность», — заявил Ян в ходе пресс-конференции, посвящённой сотрудничеству UFC и «Триколора».
Ранее сообщалось, что Ян намерен провести следующий поединок в апреле 2020 года.