Ян: меня часто спрашивают, почему мои бои не показывают в России

Боец легчайшего веса UFC Пётр Ян выразил мнение, что популяризации ММА в России является важнейшей задачей.

«Конечно, это огромный плюс, что популяризация спорта охватит всю страну, ещё больше людей получат возможность смотреть поединки. Когда я выступаю в США, мне поступает куча сообщений, почему мои бои не показывают в России. Поэтому круто, что ММА будет набирать популярность», — заявил Ян в ходе пресс-конференции, посвящённой сотрудничеству UFC и «Триколора».

Ранее сообщалось, что Ян намерен провести следующий поединок в апреле 2020 года.